G.Saray'da başkanlık seçimi için oy sayımı devam ediyor... İşte sandık sonuçları!

Galasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda oy verme işlemi sona erdi.
Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen ve Dursun Özbek ile Mustafa Cengiz'in başkan adayı olduğu kongrede saat 15.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlanırken, sandıklar görevlilerce sayımın yapılacağı Tevfik Fikret Salonu'na getirildi.
Burada 18 sandığa atılan oylar tek tek sayılarak tasnif edilecek.
Öte yandan, seçim için 3 bin 416 üyenin liseye gelerek, kartlarını aldıkları duyuruldu.
1. SANDIK
DURSUN ÖZBEK: 68
MUSTAFA CENGİZ: 56
2. SANDIK
DURSUN ÖZBEK: 96
MUSTAFA CENGİZ: 68
3. SANDIK
DURSUN ÖZBEK: 113
MUSTAFA CENGİZ: 69
4. SANDIK
DURSUN ÖZBEK: 128
MUSTAFA CENGİZ: 78
5. SANDIK
DURSUN ÖZBEK: 118
MUSTAFA CENGİZ: 109
6. SANDIK
DURSUN ÖZBEK: 110
MUSTAFA CENGİZ: 98
DURSUN ÖZBEK
ASİL ÜYE: Özkan Olcay, Osman Kocaman, Nasuhi Sezgin, Mehmet Dedeoğlu, Can Topsakal, Ahmet Cebeci, İsmail Sarıkaya, Hasan Murat Atay, Ural Aküzüm ve Ali Yüce.
YEDEK ÜYE: Mehmet Onultan, Cevat Genç, Burçin Aslan, Serdal Koç, Ozan Oral.
MUSTAFA CENGİZ
ASİL ÜYE: Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak, Ahmet Ünal Çeviköz.
YEDEK ÜYE: Mahmut Recevik, Mehmet Ömer Cansever, Dinç Üner, Erol Özmandıracı, Arif Badur.