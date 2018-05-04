G.Saray'da başkan Cengiz'in listesi belli oldu!
Galatasaray Eski Başkanı Dursun Özbek adaylığını açıklamasının ardından ilk konuşmasını yaptı ve listesini açıkladı. Sarı-Kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz de kendi listesini açıkladı.
İşte Başkan Mustafa Cengiz'in listesi belli oldu:
Abdürrahim Albayrak
Yusuf Günay
Murat Ece
Kaan Kançal
Mahmut Recevik
Okan Böke
Dilek Kutlu
Dorukhan Acar
Ömer Cansever
Emre Erdoğan
İlber Aydemir
Metin Karakaya
Banu Vahapoğlu Akgün
Erol Özmandıracı
Özgür Savaş Özüdoğru
Yorumları Göster
Yorumları Gizle