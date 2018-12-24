G.Saray'da 4 imza birden...
Galatasaray, altyapısından yetişen Batuhan Şen, Boran Güngör, Celil Yüksel ve İsmail Çipe ile yeni sözleşme imzaladı.
Galatasaray Futbol Akademisi’nden A Takım'a yükselen oyunculardan Celil Yüksel’in mevcut sözleşmesi 2023, Batuhan Şen, Boran Güngör ve İsmail Çipe’nin kulüple devam eden sözleşmeleri ise 2021 yılına kadar uzatıldı.
G.Saray'dan yapılan açıklamada, 'Galatasaray ile tüm hayallerinin gerçek olacağı nice başarılı ve uzun bir kariyer dileriz' ifadelerine yer verildi.
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