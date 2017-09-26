G.Saray'a sakatlık şoku! Yıldız futbolcu...

Galatasaray'da bu sezon oynadığı futbol ve attığı goller ile dikkat çeken ismi Tolga Ciğerci'den kötü haber geldi. Galatasaray Sağlık Kurulu, Tolga'nın en az 2 hafta dinlendirilmesini gerektiğini söyledi.
Sağlık Kurulu, daha önce sağ ayağında yaşadığı sakatlıktan Tolga'yı korumak ve ciddi bir sakatlık yaşamaması nedeniyle koruma amacı ile dinlendirmek istiyor. Tolga Ciğerci, Karabükspor maçında forma giymeyecek.
Tolga, A Milli Takıma seçilmesi durumunda ise raporları gönderilerik affı istenecek.
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