G.Saray'a geliyor! Rodrigues'in yerine...
Galatasaray'ın Polonya Ligi takımlarından Lechia Gdansk forması giyen Lukas Haraslin'le ilgilendiği iddia edildi.
22 yaşındaki genç futbolcu, geçtiğimiz 2018 sonbaharında yapılan bir oylamada verilen oyların yüzde 55'ini toplayarak Polonya'nın Tricity şehrindeki en iyi futbolcu seçildi.
PARMA'DAN YETİŞME
2015 yılında Parma'nın U19 takımından Polonya'nın Lechia Gdansk takımına transfer olan Slovak futbolcu, çıktığı ilk 46 maçta 7 gol atma başarısı gösterdi.
BU SEZON 8 GOLE KATKISI VAR
22 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon Lechia Gdansk formasıyla çıktığı 20 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
RODRİGUES'İN YERİNE
Galatasaray'ın Garry Rodrigues'den boşalan yeri Slovak futbolcu Lukas Haraslin'le doldurabileceği düşünülüyor. (Ajansspor)
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