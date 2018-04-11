G.Saray yenilirse şampiyonluk gidir

1- G.Saray, 7. yenilgiyi de deplasmanda aldı. Türk Telekom’da Cem Yılmaz’ın deyimiyle mekân mı oynatıyor?

2- G.Saray-Başakşehir maçını kazanacak takım için ‘Şampi’ der misiniz? Ve bu maçtaki favoriniz kim?

3- Akhisar’ın Beşiktaş için G.Saray derbisi kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Kırılma maçı olabilir, ne dersiniz?

4- G.Saray kaybedince F.Bahçe yeniden umutlandı. Siz F.Bahçe taraftarına, “Umudunuzu koruyun” der misiniz?

5- Trabzon’da Usta’nın, Ersun Yanal hakkındaki açıklamalarına ne diyorsunuz? Ağaoğlu başarılı olur mu?

6- Dünya Ronaldo’nun röveşatasını konuştu. Bu golü en güzel 5 gol listenizde kaç numaraya koyarsınız?

MEHMET Y. YILMAZ: G.SARAY’IN EVİNDE SEYİRCİ RAKİBİ BOZMAYA YETİYOR

1- Daha önce bu kadar çok mağlubiyet alan bir takım şampiyon oldu mu hatırlamıyorum ama G.Saray ile 5. Trabzon’un yenilgi sayısı aynı. ‘Yenemiyorsan yenilme’ taktiğinin 3 puanlı sistemde bir işe yaramadığını gösteriyor. G.Birliği karşısında oyunu çözecek yaratıcılık yoktu. İstanbul’daki maçlarda seyirci desteği rakibi bozmaya yetiyor ama deplasmanda aynı şey olmuyor tabii.

KAZANAN ŞAMPiYONLUK YOLUNDA BÜYÜK YOL ALIR

2- Favorim kendi sahasında oynayacağı için Galatasaray. Ancak Başakşehir de taraftar etkisiyle baskı altına alınıp, yenilecek bir ekip değil. Eğer Başakşehir rakip yarı alanına hızlı geçmeyi başaramaz ise Galatasaray’ın kuracağı baskıyı da atlatmakta zorlanabilir. Bu ikiliden maçı kazanacak olan şampiyonluk yolunda hayli yol almış olur.

BEŞiKTAŞ iÇiN KRiTiK MAÇ HÂLÂ GALASARAY DERBiSiDiR

3- AkhisarSPOR kolay bir rakip olmadığını gösterdi ancak Beşiktaş da bu saatten sonra bu yarışın dışında kalmamak için elinden geleni yapacaktır. Bu hafta cezalılar da döneceği için bana Beşiktaş’ın işi Göztepe maçına göre daha kolay olur gibi geliyor. Bence asıl kritik maç hâlâ Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maç.

FENERBAHÇE EN iYi iHTiMALLE LiGi iKiNCi TAMAMLAYABiLiR

4- Fenerbahçe taraftarları için korunacak bir umut olduğunu sanmıyorum. Öyle olsaydı Osmanlı maçında tribünler böyle boş olmazdı. Kocaman’ın kendi prensipleri var, Yıldırım da bu prensipleri beğenmiş olmalı ki onu seçmiş. Ya el ele şampiyonluk turuna çıkacaklar ya da el ele görevlerine veda edecekler. Fenerbahçe kalan maçlarının hepsini kazansa bile en iyi ihtimalle ikinci olabilir artık.

USTA’NIN YANAL HAKKINDAKi AÇIKLAMALARI ÇOK AYIP

5- Trabzon’un elinde çok iyi üç genç oyuncu var. Takımın geri kalanları da yarışmacı bir takımda sırıtmayacak oyuncular. Kadro, teknik heyet ve yönetim istikrarı başarı için gerekli. Trabzon’da bu korunabilir mi? Bugüne kadar neden bunun korunamadığına bakın, geleceği tahmin edin derim. Usta’nın Ersun Yanal açıklaması ayıp. Hukuken geçerli bir sözleşme var ve adamın hakkını vermiyorsun. Usta, kendi alacaklarından böyle kolayca vaz geçebiliyor mu şahsi işlerinde?

MARADONA’NIN 1986’DA iNGiLiZLERE ATTIĞI 2. GOL

6- Maradona’nın 1986’da İngiltere’ye attığı ikinci gol bence gelmiş geçmiş en iyi gol. Ronaldo’nun golü de efsanevi goller arasına yazılacak bence. Beckham’ın ABD’de attığı korner golü de öyle. En iyisi böyle bir sıralama için kendimizi zorlamamak. Video kayıtlarının olmadığı yıllarda ne goller atıldı kim bilir?

HAFTANIN ‘EN’LERi

- Haftanın olayı: Malatya’nın hocası Erol Bulut’un rakibi Başakşehir’i muhtemel şampiyon ilan etmesi.

- Haftanın en iyi takımı: Gençlerbirliği

- Haftanın en iyi teknik ADAMI: Ümit Özat

- Haftanın en iyi futbolcusu: Alper Uludağ

- Haftanın en iyi hakemi: Fırat Aydınus

MEHMET ARSLAN: TUDOR DÖNEMİNDEN ÇOK FARKLI BİR DURUM YOK

1- Tudor döneminde çok mu farklıydı G.Saray? Değişen bir şey yok. Tudor ile de evde kazanıp dışarıda kaybediyordu. Değişen tek şey Terim’in verdiği güven. Tudor ile kaybeden G.Saray ıslıklanırdı. Terim ile kaybeden G.Saray’ı taraftar havaalında karşılıyor. “Terim, ne yapar eder bu şampiyonluğu kazandırır” duygusu hakim G.Saray’a. Bu da az şey değil. Ama her şey de değil.

KAZANACAK TAKIM iÇiN BEN ‘ŞAMPi’ DEMEM HENÜZ

2- Hayır, kazanan için “Şampi..” diyemem. Ama kaybeden için ve özellikle G.Saray kaybederse “Şampiyonluk gitti” diyebilirim. Bu maç için favori skorum beraberlik. Ama kazanmaya en yakın takım hangisi derseniz Galatasaray diyebilirim. Başakşehir ayağa toplarla rakip baskısını kıran bir takım. G.Saray’ın kendi evinde kazanma alışkanlığı bu maçı kazanmak için yetmez. İki kat daha iyi oynamalı ve mücadele etmeli.

QUARESMA DÖNÜYOR BEŞiKTAŞ GÜÇLENECEK

3- Öyle güzel bir lig izliyoruz ki, her hafta sanki kırılma haftası gibi geliyor bize. Beşiktaş’ta Göztepe maçına kadar değişen tek şey şuydu: Quresma’nın yokluğu, ezberini bozdu takımın. Alışkanlıklarını yitirmişti sanki Beşiktaş. Bu haftadan sonra Querasma’nın takıma katılmasıyla daha farklı ve daha güçlü bir Beşiktaş izleyeceğiz.

FENERBAHÇE’NiN KADERi G.SARAY’IN iKi MAÇINA BAĞLI

4- Tabii ki Fenerbahçe umudunu korumalı. Neden mi? Size iki maç neticesi söyleyeyim. G.Saray-Başakşehir ve G.Saray-Beşiktaş maçları berabere sonuçlanırsa ne olur? Ligin son haftasına kadar Fenerbahçe yarışın içinde olur.

MUHARREM USTA’NIN AÇIKLAMALARI HiÇ ŞIK DEĞiL

5- 1-Usta’nın açıklamalarını en hafif deyimle hiç şık bulmadım. Bir dönem kader birliği yaptığınız bir hocayı kamuoyunun önüne atamazsınız. Ersun Yanal’ın da belki anlatacağı çok şey vardır. Ama o konuşmadı. Konuşmamalı da. Kurumların saygınlığı bu duruşa bağlı. Tanıdığım Usta’nın bu açıklamalarını doğru bulmadım.

2- Golfün başarılı başkanı. Sempatik güler yüzlü bir isim Ağaoğlu. Gönülden başarılı olmasını diliyorum. Ama Trabzon’da sorunlar bir başkanın değişimi ile aşılacak gibi değil. Sanki tüm Trabzon bu kulüpten besleniyor. Köklü bir reforma ihtiyacı var Trabzonspor’un. Başarı bu reforma bağlı.

RONALDO, LiSTEMDE iLK 3’E GİRECEK BiR GOL ATTI

6- Bir golü gelmiş geçmiş en güzel gol diye tanımlamınız için bazı kriterler şart: 1-Estetik, 2-Zekâ, 3-Golün atıldığı maçın önemi, 4-Golü yiyen kaleci, 5-Golün hazırlanışı vs.. Ronaldo’nun golünde tüm bu unsurlar var. Listemde ilk 3’e girecek bir gol.

HAFTANIN ‘EN’LERi

- Haftanın olayı: Kardemir Karabükspor’un daha bitime 6 hafta varken ligden düşmüş olması.

- Haftanın en iyi takımı: Gençlerbirliği

- Haftanın en iyi teknik ADAMI: Ümit Özat

- Haftanın en iyi futbolcusu: Alper Uludağ

- Haftanın en iyi hakemi: Ümit Öztürk

BEŞİKTAŞ’IN 6 KIRILMA MAÇI VAR

Sadece Akhisar maçı değil, kalan tüm maçlar Beşiktaş için kırılma maçı mahiyetinde. Aslında bu durum şampiyonluk isteyen diğer üç takım için geçerli. Akhisar’ın ligde rahat bir konumda olması siyah beyazlılar için avantaj olabilir.

UĞUR VARDAN: TAKIMIN BEYNi YOK

1- Bu takımın genel iskeletini Tudor kurdu. Oyun kimliğini ısıran, mücadele eden ve rakibi fizik gücüyle geçen model üzerine inşa ediyordu. Bu kimlik içeride seyirci desteğiyle sonuç alıyordu ama deplasmanda başka meziyetler gerekiyor; oyunu karşı sahaya yıkacak, beyin görevini üstlenecek, geri düşüldüğünde isyan edecek, takıma ruh katacak, sorumluluk alabilecek ismin ya da isimlerin olması.

Belhanda, Feghouli ve (şimdiki) Selçuk böyle isimler değil, Fernando’da bu özelliklerin bir kısmı var ama yaratıcı olduğu söylenemez. Gençlerbirliği maçının problemi ise genel olarak aymazlık ve ruhsuzluktu gibime geliyor.

BENCE ‘ŞAMPi’ DENEBiLiR

2- Galatasaray için bu maç tek ihtimalli; o da galibiyet. Futbolun diğer iki seçeneği, sarı kırmızılılar adına bu sezon için ‘şampiyonluk’ unvanına veda anlamına geliyor. Ama sarı kırmızılılar için galibiyet de ‘mutlu son’ demek değil, kalan diğer maçların da kazanılması gerekiyor. Başakşehir galip gelirse ‘Şampi’ demek mümkün, beraberlik bile Avcı’nın ekibi için büyük avantaj...

HER MAÇ BiR ViRAJ

3- Bundan sonra sadece Beşiktaş için değil, bütün zirve ortakları için kalan 6 maçın her biri kırılma maçı. Hedefe varılma yolunda her maç, aşmaları gereken farklı virajlar anlamına geliyor. Akhisar, Beşiktaş adına sondan altı önceki ‘kırılma maçı’!

MUCiZEYE iHTiYACI VAR

4- F.bahçe’nin ‘mutlu son’u görmesi, kalan 6 maçı kazanması ve rakiplerin kaybına bağlı. Bu süreçte ‘mucize’ sözcüğüne ihtiyaç duyacak gibi. Ama Kocaman’ın ekibi, bu durumu kendi eliyle yarattı; Kadıköy’de Aksihar’a kaybedilmesi onlar için sezonun faturası en yüksek yenilgisinin ifadesiydi.

YANAL’A FATURA ETTi

5- Usta, başarısızlığını Yanal’a fatura etti. Ahmet Ağaoğlu’na gelince; Trabzonspor’un öncelikli hedefi sürekli ‘İlk 4’te olmak ve Avrupa’da boy göstermek’ olmalı. Bu da istikrar demek. Bu istikrar sağlanırsa, şampiyonluk sözcüğü daha fazla telaffuz edilebilir.

BU GOL iLK 5’iME GiRMEZ

6- Bu gol çok klas ama ‘En güzel 5’ listeme girmez. İlk sırada Van Basten’in Euro 88’de Sovyetler’e attığı ve Dassaev’i üzdüğü gol vardır. Maradona’nın Meksika 86’da İngiltere attığı (yani ‘Tanrı’nın eli’ne başvurmadığı) gol, Ibrahimovic’in İngiltere, Rivaldo’nun da Valencia’ya ağlarına yolladıkları röveşatalar listemde olur. Zidane’ın 2001 Şampiyonlar Ligi Finali’nde Leverkusen’e attığı gol daha estetik ve kupayı getirmesi bakımından daha önemliydi. Brezilyalı Dirceu’nun Arjantin 78’de İtalya’ya attığı golü de severim.

HAFTANIN ‘EN’LERi

- Haftanın olayı: Galatasaray’ın yenilmesiyle zirvede kartların yeniden dağıtılması.

- Haftanın en iyi takımı: Gençlerbirliği

- Haftanın en iyi teknik direktörü: Ümit Özat

- Haftanın en iyi futbolcusu: Alper Uludağ

- Haftanın en iyi hakemi: Cüneyt Çakır

UĞUR MELEKE: MAÇA 12 KiŞi BAŞLIYOR

1- G.saray’ın bu sezon şampiyonluk yolunda iki büyük kozu var: 1. Gomis’in tutkusu, 2. Telekom Stadı. Stadın akustiği, taraftarın enerjisini içeride tutan türden. G.Saray, İstanbul’daki her maça 12 kişi başlıyor, özellikle ilk 15-20 dakikalarda skorla ya da mental olarak birçok maçı koparıyor. Deplasmanlarda tribün faktörü olmayınca, Gomis de durursa sıradanlaşıyorlar.

EL BAŞAKŞEHiR’E GEÇER

2- Başakşehir bu puanla çıkarsa el onlara geçiyor, zira kalan 5 maçlık fikstürden 15 çıkarabilme potansiyelleri var. Kazanan Galatasaray olursa, ligin düğümü bu kez 31. haftadaki Beşiktaş derbisinde çözülecek gibi. Başakşehir’in Beşiktaş’a karşı da ikili averaj avantajı olduğu için, siyah beyazlılar göbeklerini kesebilecek noktada değil. Bilimsel veriler, fikstür avantajının Başakşehir’de olduğunu söylüyor.

BEŞiKTAŞ’IN iHTiYACI VAR

3- Bizim ligde sadece ilk 4 (veya 5) ile son 3 sıra anlamlı, 6. olmakla 15. olmak arasında fark yok. Play-off modelini bir yıl çok başarısız bir düzenekle deneyip öldürdük. Oysa daha iyi bir modelle play-off ve play-out’u kullanabilecek, orta sınıf bir ligiz.

Akhisar’ın sezonun geri kalanında Kayserispor, Göztepe, Yeni Malatya fikstürü olduğu düşünülürse, bu müsabaka onlar için bir kader maçı değil. Esas ihtiyacı olan Beşiktaş gibi.

BONKÖR DAVRANMAZLAR

4- F.bahçe, ligin geri kalanında 6’da 6 yapsa bile önündeki üçlünün derbiler dışında en az birer maç daha kaybetmeleri gerekecek. Malumunuz, bu ligin Nisan-Mayıs sürecinde neticeleri futboldan çok ‘ihtiyaç parametreleri’ belirliyor. O yüzden de G.Saray-Başakşehir ve Beşiktaş’ın ligin geri kalanına karşı o kadar bonkör puanlar kaybedeceklerini çok zannetmiyorum.

USTA’NIN SÖZLERi SKANDAL

5- Usta’nın Bursaspor maçı için kendi oyuncularına ekstra prim vâdetmesi, büyük bir skandal bence. TFF’nin yeni sezon için tüm kulüplerden sezonluk prim yönetmeliğini alıp, Ağustos’ta taahhüt edilenlerin dışında bir prim vermelerinin önünü kesmesi gerek. Sahada sporcu-antrenör-hakem ter döküyor ama maalesef böyle bazı yöneticiler ortaya çıkıp, ülke futbolunun dibine dinamit koyuyorlar. Yazık.

iLK 3’TE RONALDO VAR

6- Bence bir golün tarihteki yeri, estetik güzelliğinin dışında önemine de bağımlı. Ronaldo’nun röveşatasını da tüm zamanların en iyileri arasına koyan şey bu: Bir Devler Ligi çeyrek finalinde, Juventus’a karşı atılması. İlk ikiye Van Basten’in EURO 88’ volesiyle, Maradona’nın 1986’da İngiltere’ye attığı slalom golünü koyarım. Ronaldo da bu muhteşem golüyle üçüncü basamağı alabilir bana göre...

HAFTANIN ‘EN’LERi

- Haftanın olayı: Ronaldo’nun kafanın ulaşamadığı yere ayakla ulaşıp attığı fantastik gol.

- Haftanın en iyi takımı: Konyaspor

- Haftanın en iyi teknik direktörü: Ümit Özat

- Haftanın en iyi futbolcusu:Abdülkadir Ömür

- Haftanın en iyi hakemi: Ümit Öztürk