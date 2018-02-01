 G.Saray uzatmada şoku yaşadı Maçta 4 gol...

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Bülent Yıldırım (xx), Kemal Yılmaz (xx), Asım Yusuf Öz (xx)

ATİKER KONYASPOR: Calgren (xx)- Skubic (xx), Moke (x) (Dk. 57 Filipovic x), Selim Ay (xx), Eren Albayrak (xx), Amir Hadziahmetovic (xx), Jens Johsson (xx), Ömer Ali Şahiner (x) (Dk. 57 Jahovic x), Mehdi Bourabia (xx), Musa Araz (xx) (Dk. 79 Fofana x), Orkan Çınar (xx)

GALATASARAY: Eray İşcan (xx)- Linnes (xx), Koray Günter (xx), Serdar Aziz (xxx), Hakan Balta (xx) (Dk. 71 Latovlevici x), Donk (xx), Selçuk İnan (xxx), Belhanda (xx), Yasin Öztekin (xx) (Dk. 79 Rodrigues x), Eren Derdiyok (xx) (Dk. 63 Gomis x), Sinan Gümüş (xx)

GOLLER: Dk. 40 (KK) Linnes, Dk. 90+1 Jahovic (Atiker Konyaspor) - Dk. 50 Sinan Gümüş, Dk. 55 Serdar Aziz (Galatasaray)

SARI KART: Selim Ay (Atiker Konyaspor)



MAÇIN GOL POZİSYONLARI:

40'ıncı dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Orkan Çınar geçti. Orkan Çınar'ın ortasında, Eray İşcan'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top, altıpas üzerinde bulunan Linnes'e çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

50'nci dakikada Belhanda'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Sinan Gümüş'ün sert ve düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

55'inci dakikada Selçuk İnan'ın kullandığı serbet vuruşta, ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

90+1'inci dakikada Selim Ay'ın ortasında ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Jahovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

NOTLAR:

TERİM'DEN 8 DEŞİKLİK

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada Terim, kalede Muslera'nın yerine Eray İşcan'a görev verdi. Fatih Terim, Osmanlıspor maçının ilk 11'inde oynattığı Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Tolga Ciğerci, Feghouli ve Rodrigues'in yerine Linnes, Koray Günter, Serdar Aziz, Hakan Balta, Belhanda, Donk ve Sinan Gümüş'ü sahaya sürdü.

Galatasaray takımında sakatlığı bulunan Fernando Reges ise kadroda yer almadı.



HAKAN BALTA AYLAR SONRA İLK 11'DE!

Tudor'un gönderilip yerine Fatih Terim'in gelmesi ile yeniden A takım ile antrenmanlara çıkmaya başlayan Hakan Balta, hazırlık maçlarında forma giyerken Türkiye Kupası maçlarında şans bulamamıştı. Hakan Balta Latovlevici'nin de formsuzluğunun ardından Konyaspor karşısına ilk 11'de sol bek olarak başladı.

ETO'O KADROYA DAHİL EDİLMEDİ

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise ligin 19. haftasında oynadıkları Gençlerbirliği maçının kadrosuna göre ilk 11'de 7 değişiklik yaptı. Yeşil-beyazlılarda Gençlerbirliği karşılaşmasında ilk 11'de oynayan Serkan Kırıntılı, Filipovic, Ferhat Öztorun, Ali Çamdalı, Milosevic, Vedat Bora ve sakatlanan Yatabare, Galatasaray karşısında ilk 11'de yer almadı. Atiker Konyaspor'da bu oyuncuların yerine Carlgren, Eren Albayrak, Selim Ay, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic ve Musa Araz ilk 11'de görev aldı.

Öte yandan Atiker Konyaspor'da yeni transferlerden kaleci Emrullah Şalk ve Jahovic yedek kulübesinde bulunurken, Eto'o ve Volkan Şen kadroya dahil edilmedi.





KONYASPOR TARAFTARLARINDAN MEHMETÇİK'E DESTEK

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçta Konyaspor taraftarları, kuzey kale arkası tribününde yaptığı koreografide, Mehmetçik'in Afrin'de tankla PYD/PKK'lı teröristlere bomba atması canlandırıldı. Koreografinin yapıldığı kuzey tribününe, "Biz aşkı vatan için canını verenlerden öğrendik." yazılı dev pankart asıldı. Maç başlarken tribünde büyük bir Türk bayrağı ve "Afrin" yazısı yer aldı. Güney tribününde ise "Adımlarınız tüm dünyayı inletsin, Allah sizi iki cihanda aziz eylesin. #ZeytinDalıHarekatı." yazılı pankart açıldı.

Koreografi sırasında tribünlerden "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı.