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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Sabah
03.02.2019 - 09:38, Son Güncelleme:

G.Saray, Tudor döneminden sonra ilk kez...

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G.Saray, Tudor döneminden sonra ilk kez...

Galatasaray'ın, Aytemiz Alanyaspor maçındaki ilk 11’inde 9 farklı ülkeden futbolcu yer aldı. Karşılaşmaya kulübede başlayan 10 Galatasaraylı oyuncudan 9’u ise mecburen Türk’tü. Böylelikle sarı kırmızılılar teknik direktör Igor Tudor döneminden bu yana ilk kez bir maça 11 yabancıyla başladı.

Galatasaray'da yeni transferler Luyindama ve Mitroglou takımla sadece bir idmana çıkmalarına rağmen Alanyaspor karşısında ilk 11'de yer aldı. Sarıkırmızılı takım geçen sezon Tudor döneminden sonra ilk kez bir maça yabancı 11'le başladı. Mariano'nun sakatlanıp, yerini Ömer Bayram'a bıraktığı 18. dakikaya kadar sahada Cimbom adına Türk oyuncu yoktu. Galatasaray, dün adeta Birleşmiş Milletler gibiydi. İlk 11'de Brezilya'dan 3, Uruguay, Norveç, Demokratik Kongo, Fas, Senegal, Nijerya, Cezayir, Yunanistan'dan 1'er futbolcu sarı-kırmızılı takım için ter döktü. Kenarda ise Hollandalı Donk oturdu. Kulübedeki 10 isimden 9'u ise kurallar gereği mecburen Türk oyuncuydu. Cimbom'da Nagatomo ve yeni transfer Diagne'nin de takıma katılımıyla yerli oyuncuların forma şansı daha da azalacak. 

SAVUNMA S.O.S VERDİ

Süper Lig'de iki maç aradan sonra kalesinde gol gören Galatasaray, ecel terleri döktü. Sarı-kırmızılı takımda savunma hattı Alanyasporlu futbolcuların 32 orta yapmasına izin verirken Akdeniz ekibi, Galatasaray kalesine 13 de şut çekti. Buna karşın Galatasaray ise maçı 5 şut, 10 orta ile tamamladı.

"Bu bizim ayıbımız"Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada mücadelenin hakemi Alper Ulusoy'u eleştirdi. Davala, ilk yarı Galatasaray'a yakışmayan, gereksiz top kayıpları yaşadıklarını ve talihsiz bir gol yediklerini söyledi. Davala, "Bu kadar iyi olmayan bir Galatasaray sahaya çıkıp, 1-1 berabere kalıyorsa, bu bizim ayıbımızdır. İkinci yarı 4 dakika uzatma verildi. Bu tür çok duran maçlarda 6-7 dakika uzatma veriliyor. Dört dakika uzatma veriliyor, 3 dakika 40 saniye sonra maç bitiriliyor. Bunu Alper Ulusoy'a sormak lazım 'Acelesi mi vardı.' Bizim için burada kaybedilen iki puan var" dedi.
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