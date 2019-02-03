G.Saray, Tudor döneminden sonra ilk kez...
Galatasaray'ın, Aytemiz Alanyaspor maçındaki ilk 11’inde 9 farklı ülkeden futbolcu yer aldı. Karşılaşmaya kulübede başlayan 10 Galatasaraylı oyuncudan 9’u ise mecburen Türk’tü. Böylelikle sarı kırmızılılar teknik direktör Igor Tudor döneminden bu yana ilk kez bir maça 11 yabancıyla başladı.
Galatasaray'da yeni transferler Luyindama ve Mitroglou takımla sadece bir idmana çıkmalarına rağmen Alanyaspor karşısında ilk 11'de yer aldı. Sarıkırmızılı takım geçen sezon Tudor döneminden sonra ilk kez bir maça yabancı 11'le başladı. Mariano'nun sakatlanıp, yerini Ömer Bayram'a bıraktığı 18. dakikaya kadar sahada Cimbom adına Türk oyuncu yoktu. Galatasaray, dün adeta Birleşmiş Milletler gibiydi. İlk 11'de Brezilya'dan 3, Uruguay, Norveç, Demokratik Kongo, Fas, Senegal, Nijerya, Cezayir, Yunanistan'dan 1'er futbolcu sarı-kırmızılı takım için ter döktü. Kenarda ise Hollandalı Donk oturdu. Kulübedeki 10 isimden 9'u ise kurallar gereği mecburen Türk oyuncuydu. Cimbom'da Nagatomo ve yeni transfer Diagne'nin de takıma katılımıyla yerli oyuncuların forma şansı daha da azalacak.
SAVUNMA S.O.S VERDİ
Süper Lig'de iki maç aradan sonra kalesinde gol gören Galatasaray, ecel terleri döktü. Sarı-kırmızılı takımda savunma hattı Alanyasporlu futbolcuların 32 orta yapmasına izin verirken Akdeniz ekibi, Galatasaray kalesine 13 de şut çekti. Buna karşın Galatasaray ise maçı 5 şut, 10 orta ile tamamladı.
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