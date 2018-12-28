G.Saray, T.Telekom'a gidiyor, Karşıyaka ise A.Efes'e! Haftanın programı...
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 13'üncü, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12'nci hafta maçları oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre dört ligde haftanın maç programı şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Bugün:
20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Afyon Belediyespor (Gazanfer Bilge)
Yarın:
13.00 Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
15.15 Türk Telekom-Galatasaray (Ankara)
17.30 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Banvit (Sakarya)
30 Aralık Pazar:
13.00 Gaziantep Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Şahinbey)
15.15 Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Tekfen (Ülker Spor ve Etkinlik)
17.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Kırçiçeği Bodrum (Servet Tazegül)
15.30 Fenerbahçe-Bellona Kayseri Basketbol (Metro Enerji)
17.00 İzmit Belediyespor-Çukurova Basketbol (Kocaeli Atatürk)
18.30 BOTAŞ-Galatasaray (Ankara)
30 Aralık Pazar:
14.00 Beşiktaş-OGM Ormanspor (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
15.00 Canik Belediyespor-Gündoğdu Adana Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)
16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Üniversitesi (Antakya)
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle