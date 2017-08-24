« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Hürriyet>Spor Arena>Futbol>G.Saray-Sivas maçı Palabıyık'ın... İşte haftanın hakemleri

G.Saray-Sivas maçı Palabıyık'ın... İşte haftanın hakemleri

Süper Lig'in 3. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler belli oldu.

A.A
SON GÜNCELLEME

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:
21.45 Alanyaspor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık

26 Ağustos Cumartesi:
19.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Barış Şimşek
19.45 Beşiktaş-Bursaspor: Mete Kalkavan
21.45 Kayserispor-Osmanlıspor: Fırat Aydınus
21.45 Göztepe-Trabzonspor: Serkan Çınar

27 Ağustos Pazar:
19.45 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır
21.45 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Ümit Öztürk
21.45 Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu 

haftanın hakemleriSüper LigAli PalabıyıkGalatasaraySivasspor
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL