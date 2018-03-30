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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
A,A.
30.03.2018 - 11:23, Son Güncelleme:

G.Saray şeytanın bacağını kırmak istiyor!

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G.Saray şeytanın bacağını kırmak istiyor!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü Trabzonspor'u ağırlamaya hazırlanan Galatasaray, son dönemde güçlü rakipleriyle oynadığı maçlardaki kazanamama serisini sonlandırabilmek için sahaya çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, ligdeki önemli rakiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 16 lig maçında galibiyet göremedi.
Galatasaray, 2015-2016 sezonunun 22. haftasında, 21 Şubat 2016'da Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçtan sonra söz konusu takımlar karşısında kazanmayı başaramadı.
Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 16 müsabakadan 11 mağlubiyet ve 5 beraberlikle ayrıldı.
Bu karşılaşmalarda 8 gol kaydeden Galatasaray, kalesinde 29 gole engel olamadı.

- Trabzonspor'a karşı son 3 maçı da kaybetti

Galatasaray, hafta sonu ağırlayacağı Trabzonspor'a karşı bu kötü seride yaptığı 3 maçı da kaybetti.
Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonununda Trabzonspor'a karşı 8. haftada konuk olduğu müsabakayı 1-0, 25. haftada evinde yaptığı maçı ise 2-0 kaybederken, bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada ise bordo-mavili takıma deplasmanda 2-1 yenildi.
Bu maçlarda 5 gol yiyen Galatasaray, Trabzonspor'a sadece 1 gol atabildi.

En Çok Oynanan Bahis
  • 146Galatasaray - Trabzonspor
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    MS1
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Galatasaray, 16 maçlık seride Beşiktaş'a karşı 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik, Fenerbahçe'ye karşı 5 müsabakada 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik, Medipol Başakşehir'e karşı ise 4 mücadelede 3 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

- En farklı yenilgiler Medipol Başakşehir'e karşı

Galatasaray Futbol Takımı'nın önemli rakiplerine karşı çıktığı son 16 lig karşılaşmasındaki en kötü sonuçları, Medipol Başakşehir önünde oldu.
Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonunun 27. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 4-0 yenilirken, bu sezon 12. haftadaki maçı ise yine deplasmanda 5-1 kaybetti.

- Son 16 maç

Galatasaray'ın Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 16 maç ve skorları şöyle:
Sezon Hafta Maç Skor
2015-2016 24. Galatasaray-Medipol Başakşehir 3-3
26. Galatasaray-Fenerbahçe 0-0
32. Galatasaray-Beşiktaş 0-1
2016-2017 5. Beşiktaş-Galatasaray 2-2
8. Galatasaray-Trabzonspor 0-1
10. Galatasaray-Medipol Başakşehir 1-2
11. Fenerbahçe-Galatasaray 2-0
22. Galatasaray-Beşiktaş 0-1
25. Trabzonspor-Galatasaray 2-0
27. Medipol Başakşehir-Galatasaray 4-0
28. Galatasaray-Fenerbahçe 0-1
2017-2018 9. Galatasaray-Fenerbahçe 0-0
10. Trabzonspor-Galatasaray 2-1
12. Medipol Başakşehir-Galatasaray 5-1
14. Beşiktaş-Galatasaray 3-0
26. Fenerbahçe-Galatasaray 0-0

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