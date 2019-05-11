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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
11.05.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

G.Saray şampiyonluk aşkına! Rizespor'un iddaa oranında büyük düşüş...

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G.Saray şampiyonluk aşkına! Rizespor'un iddaa oranında büyük düşüş...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, zorlu Rize deplasmanında! Takımlardan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...

ÇAYKUR RİZESPOR

- Hafta başında ağır gribal enfeksiyon geçiren Vedat Muriqi ve sakatlığı bulunan Aatif Chahechouhe'un durumları maç saati netleşecek.

- Takımın hücum gücünün büyük bir bölümünü oluşturan bu iki ismin maça hazır olacağı haberleri dün basına yansımıştı.

- Çaykur Didi Stadı'nda oynadıkları son 9 lig maçının sadece 1'ini kaybettiler, o yenilgide de Beşiktaş'tan 7 gol yemişlerdi...

GALATASARAY

- Younes Belhanda cezası, Kostas Mitroglou ise sakatlığı sebebiyle Rize kafilesinde yer almadı.

- Başakşehir'in üst üste puan kayıpları sonrası, derbide Beşiktaş'ı yenip uzun bir aradan sonra zirveye yerleştiler.

- Ligde 17 maçtır yenilgi yüzü görmediler ama son 8 deplasmanın 5'inde puan kaybettiler.

- İlk olarak 5,00'ten açılan "Rizespor kazanır" iddaa oranı 4,25'e geriledi, Galatasaray galibiyeti ise 1,40'tan 1,45'e yükseldi!

G.Saray şampiyonluk aşkına Rizesporun iddaa oranında büyük düşüş...

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Çaykur Rizespor'un ligdeki son 3 maçı beraberlikle sona erdi.

- Aralarındaki son 4 maçın 3'ü, 6 maçın 4'ü berabere bitti.

- İki takımın Rizespor'un sahasında oynadığı son 7 maçta karşılıklı goller izledik.

MİSLİ.COM YAZARI KERİM CAN ÖZDAL NE DİYOR?

Başakşehir'in puan kayıpları sonrası geçen hafta derbide Beşiktaş'ı yenerek liderliği ele geçiren Galatasaray, şampiyonluk yolunda büyük avantaja sahip. Okan Buruk yönetimindeki yükselişi ve etkili futboluyla beğeni kazanan Rize ile deplasmanda oynayacaklar.

Ligin ikinci yarısının en başarılı ekiplerinden olan Karadeniz temsilcisi kolay bir rakip değil. Ayrıca maçın saati 16:00 ve bu saatte oynamaya alışık olmayan Galatasaray, daha önce örneklerini gördüğümüz üzere bu şartlarda zorlanabiliyor.

Belhanda'nın eksikliğinde Emre Akbaba görev alabilir ve etkili olacaktır. Şampiyonluk havasına giren Galatasaray'ın puan kaybetme ihtimali düşük olsa da benim öncelikli önerim karşılıklı gol var bahsi.

Rize'nin etkili hücuma çıkışları bu ihtimali artırıyor.

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