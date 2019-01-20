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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
20.01.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

G.Saray, sahasında mağlubiyeti unuttu! 29 maç...

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G.Saray, sahasında mağlubiyeti unuttu! 29 maç...

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 6-0 yenen Galatasaray, iç sahadaki performansıyla dikkati çekiyor.

Süper Lig'de geride kalan 18 haftada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, rakip filelere 36 gol gönderirken kalesindeki 21 gole engel olamadı.

Teknik direktör Fatih Terim'in öğrencileri, sahasında 10 maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik yaşadı ve hiç yenilmedi.

Galatasaray, bu sezonki 36 golün 28'ini Türk Telekom Stadı'nda buldu. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda ise 8 gol kaydetti. Sahasındaki maçlarda 9 gol yiyen Galatasaray, deplasmanda ise kalesindeki 12 golü engelleyemedi.

- 4 mağlubiyet de deplasmanda

Galatasaray, bu sezonki tüm mağlubiyetleri deplasmanda yaşadı.

Evinde iyi performans sergileyen ve mağlup olmayan sarı-kırmızılı takım, dış sahada ise 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

- Sahasında boşu yok

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de iç sahada oynadığı tüm maçlarda gol attı.

Türk Telekom Stadı'ndaki 10 müsabakada 28 gol kaydeden sarı-kırmızılı ekip, tüm maçlarda en az bir kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Galatasaray, söz konusu maçların 4'ünde kalesini gole kapatırken, 6 karşılaşmada ise rakip oyuncuların gol atmasını önleyemedi.

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- 8 futbolcu iç saha golcüsü

Galatasaray'a bu sezon skor katkısı veren 13 futbolcunun 8'i sadece Türk Telekom Stadı'nda gol sevinci yaşadı.
Bu sezon Sinan Gümüş ve Garry Rodrigues üçer, Emre Akbaba 2, Maicon Roque, Sofiane Feghouli, Badou Ndiaye, Fernando Reges ve Martin Linnes birer golü taraftarı önünde filelere gönderdi.

Sarı-kırmızılı takımın 9 golle en skorer oyuncusu olan Henry Onyekuru, 7 golü Türk Telekom Stadı'nda, 2 golü ise deplasmanda kaydetti. 7 golü bulunan ve kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok da iç sahada 5 kez fileleri havalandırdı.

Serdar Aziz ve Ryan Donk da iç sahada ve deplasmanda birer gole imza attı. Ömer Bayram ise tek golünü deplasmanda buldu.

Galatasaray'ın kalan 2 golünü de rakip oyuncular kendi kalesine attı.

- Sahasında mağlubiyeti unuttu

Galatasaray, iç sahada 29 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Süper Lig'de devam eden en uzun iç saha yenilmezlik serisinin sahibi olan sarı-kırmızılı ekip, evindeki son 29 maçta 24 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Galatasaray, ligde Türk Telekom Stadı'nda son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşadı.

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