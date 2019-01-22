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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
22.01.2019 - 15:35, Son Güncelleme:

G.Saray, mali tabloda rakiplerini solladı!

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G.Saray, mali tabloda rakiplerini solladı!

Üç büyüklerin 1 Haziran - 30 Kasım dönemine ait finansal tabloları açıklandı. Açıklanan verilere göre bu dönemde Beşiktaş 156 milyon 390 bin TL, Fenerbahçe 54 milyon 726 bin TL zarar ederken, üç büyükler arasında, üçüncü çeyrekte finansal tabloları artıda olan tek kulüp ise Galatasaray oldu. 

Mustafa Cengiz yönetiminde son 1 yılda, Finansal Fair Play (FFP) çerçevesinde mali disiplini sağlamaya yönelik çalışmalar yürütülen Galatasaray, Kasım-Haziran döneminde 2 milyon 900 bin TL kar açıkladı.

Galatasaray 2001 yılında halka arzının gerçekleşmesi sonrasında ikinci kez dönem karı açıkladı. Açıklanan bu kar aynı zamanda, kulübün faaliyet gelirlerinden elde ettiği ilk reel karlılık olarak kayıtlara geçti. Mustafa Cengiz yönetimi, yalnızca UEFA Finansal Fair Play Kurallarına uymakla kalmayıp dönem sonu karı elde etmeyi de hedefledi.

ÖZ KAYNAKLAR OLUMLU YÖNDE GELİŞTİ

Galatasaray’ın bilançosunda en fazla göze çarpan olumlu göstergelerden biri de 2017’de -608 milyon TL olan öz kaynağın bu son çeyrekte neredeyse yüzde 100’lük bir sıçrama göstererek -313 milyon TL’ye inmiş olması.

GALATASARAY’DA GELİR ARTTI, BORÇ AZALDI

Yönetimin görev yaptığı 1 yıl içinde çok sıkı bir mali rejime giren Galatasaray’ın konsolide borcu 2,9 milyar TL’den, 2,7 milyar TL’ye geriledi.

Bu süreçte Galatasaray, 1 milyar 832 milyon TL tutarında ödeme gerçekleştirdi. Bu ödemelerin içinde 992 milyon TL kredi ödemesi ve 492 milyon TL futbolcu maaşları ve bonservis bedelleri de yer alıyor. Ayrıca 136 milyon TL tutarında vergi ödemesi de yapıldı.

Finansal dengeyi sağlama adına pek çok gider kalemini kısan ve yeni kaynaklar yaratmaya yönelen Galatasaray’ın 2018 yıl sonu verilerinde de kar açıklama hedefi var.

Galatasaray’ın mali tablolarındaki değişim uluslararası raporlara da yansıdı. Son olarak uluslararası denetim vergi ve danışmanlık şirketi KPMG’nin her yıl Avrupa’nın şampiyon kulüplerini mercek altına aldığı araştırmasında, Galatasaray, Avrupa’nın 8 şampiyonu arasında, yıllık gelirini yüzde 19’luk oranla, en fazla artıran kulüp oldu.

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