G.Saray kadrosunda Fransız ihtilali! Büyük sürpriz...

Galatasaray kadrosuna Fransız operasyonu! Sarı kırmızılılarda Teknik Direktör Igor Tudor, Pazar günü Cedric Carrasso’yu Fenerbahçe maçı kadrosuna dahil etme kararı aldı.
Muslera’nın arkasını sağlama almak adına 2.kaleci olarak transfer edilen Fransız kaleci, Fenerbahçe derbisinde tribünde değil, kulübede olacak. Muslera’nın sakatlık yada kart görebileceği ihtimalini de göz önünde bulunduran Hırvat teknik adam Carrasso’yu maç kadrosuna dahil edecek.
TEK MAÇTA KULÜBEDEYDİ
Bu sezon yalnızca Konyaspor maçında kulübede yer alan Carrasso, derbide de kadroda yer alacak. Statü gereğince maç kadrosunda en fazla 12 yabancı bulundurması gereken Galatasaray’da, Tudor’un Carrasso kararı nedeniyle bir yıldız oyuncu da tribüne gidecek.
Muslera, Mariano, Maicon, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda ve Gomis’e ilk 11’de kesin olarak yer verecek olan Tudor, sol bekte Linnes-Latovlevici arasında tercihini yapacak.
Denayer’i de maç kadrosuna kesin olarak alacak olan Tudor, Garry Rodrigues ya da Linnes-Latovlevici arasında tercihini yapıp birini tribüne gönderecek.