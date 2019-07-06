"G.Saray iyiye gidiyor, kaos istemiyoruz"
11 Temmuz’da görülecek kritik davayı değerlendiren Süren, “Genel kuruldaki idari ibrasızlık kararı için çıkarılan tedbirin kalkması pek olası değil. Zaten böyle bir şeyin olmasını istemem” dedi.
ALATASARAY Yönetim Kurulu’nun idari açıdan ibra edilmemesine ilişkin, bazı kulüp yöneticilerinin aldırdığı tedbir kararıyla ilgili duruşma, 11 Temmuz’da görülecek. Mustafa Cengiz yönetimi için hayati önem taşıyan davayı Hürriyet’e değerlendiren eski başkan Faruk Süren, çarpıcı tespitlerde bulundu. Tedbirin kaldırılması halinde Galatasaray’da taşların yerinden oynayacağını ve olağanüstü seçime gidileceğini ifade eden Süren, şunları söyledi: “Genel kuruldan idari ibrasızlık kararı çıktı, yönetim kurulu da demokratik hakkını kullandı. Galatasaray’da olumlu bir gidişat var. Bu gidişatı sekteye uğratmamak lazım.
Futbol zaten Fatih Terim yönetimi altında iyi yerlere gidiyor. Galatasaray’ın başka problemleri de var. Bu düzeni bozmak, kulübümüze yarar getirmez. Galatasaray’ı kaosa sokmamak lazım. Akılcı davranmak gerekli. Bana göre tedbir kararının kalkması pek olası değil. Zaten böyle bir şeyin olmasını ve düzenin bozulmasını istemem.”
EN BÜYÜK ADAY GALATASARAY
Yeni sezondaki şampiyonluk yarışına ilişkin tahminlerini de dile getiren Süren, “Galatasaray’ı şampiyonluğun en güçlü adayı olarak görüyorum. Klasik rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş bana göre. Tabii Trabzonspor’u da ihmal etmemek lazım” diye konuştu.
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