G.Saray işini bitiremedi! İşte Seleznov'un yeni takımı...
Galatasaray'ın kadrosuna katmak için çaba sarfettiği Seleznov başta takıma gitti.
Akhisarspor’da kadro dışı kalan ve adı birçok takımla anılmaya başlayan, Galatasaray'ın da ısrarla istediği Yevhen Seleznov’un en ciddi talibi Bursaspor...
Sakho’dan sakatlığı nedeniyle haftalardır faydalanamayan Yeşil- Beyazlılar’ın şimdiden golcü arayışına başladı.
Samet Aybaba’nın yönetime verdiği listedeki ilk adayın ise Akhisarspor’un Ukraynalı golcüsü olduğu öğrenildi. Stancu’nun da sözleşmesini feshetmesiyle birlikte elde tek forveti kiralık Umut Nayir kalan Timsah’ta, Seleznov’un menajeriyle görüşmelerin başladığı bildirildi.
Her fırsatta gönlündeki takımın Galatasaray olduğunu açıklayan Seleznov’un Sarı-Kırmızılı takımla ilgili bir gelişme olmaması durumunda kariyerine Bursa’da devam etmeye sıcak olduğu gelen haberler arasında. (Fanatik)
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