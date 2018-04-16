G.Saray idmanında sürpriz misafirler!
Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dün akşam Medipol Başakşehir’e karşı ilk 11’de forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Türk Kızılayı ve Avrupa Birliği ortaklığı ile hazırlanan sosyal sorumluluk projesi kapsamında bugünkü antrenmana Suriyeli mülteci çocuklar da konuk oldu. Küçük misafirler, antrenman öncesi teknik direktör Fatih Terim, teknik heyet ve oyuncularla toplu fotoğraf çektirdi. Oyuncularla kısa süre idman yapan çocuklara teknik direktör Fatih Terim tarafından isimlerinin yazılı olduğu birer forma ve futbol topu hediye edildi.
Galatasaray Futbol Takımı, Teleset Mobilya Akhisar karşılaşması öncesinde yarın saat 17.00’de bir antrenman daha gerçekleştirdikten sonra mücadele için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.
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