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G.Saray güle oynaya çeyrek finalde

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında deplasmanda bu akşam Bucaspor ile karşı karşıya geliyor. G.Saray 3. dakikada gole çok yaklaştı. Latovlevici'nin şutunu kaleci Hüseyin çıkardı. Sarı-Kırmızılılar 13. dakikada uygun fırsattan yararlanamadı. Yasin'in ceza sahası içinden yaptığı ortada Feghouli, boş kaleye topa dokunamadı. Bu ataktan iki dakika sonra Belhanda yine ceza sahası içinden yaptığı vuruş auta çıktı. Yasin'in pasında müsait pozisyonda Gomis boş kaleye topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. G.Saray'da Yasin Öztekin 44. dakikada attığı şık golle skoru 2-0 yaptı. İkinci yarıya da G.Saray etkili başladı. Feghouli 53. dakikada attığı golle skoru 3-0 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Sarı-Kırmızılı ekip sahadan 3-0 galip ayrıldı ve kupada çeyrek finale yükseldi.

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STAT: Yeni Buca
HAKEMLER: Serkan Tokat (xx), Mustafa Sönmez (xx), Mustafa Savranlar (xx)
BUCASPOR: Hüseyin (xx) - Sancar (x), Emre Toraman (x), Uğurcan (xx), Abdullah (xx), İbrahim (x) (Dk. 81 Deniz), Saruhan (xx), Onur (x) (Dk. 66 Enes x), Emre Özkan (xx), Alpay (x), İlyas (x) (Dk. 76 Atakan)
GALATASARAY: Eray (xxx) - Mariano (xx), Maicon (xx), Koray (xxx), Latovlevici (xx), Yasin (xxx), Selçuk (xx), Belhanda (xx) (Dk. 46 Eren xx), Donk (xx) (Dk. 62 Tolga x), Feghouli (xxx) (Dk. 68 Sinan), Gomis (xxx)
GOLLER: Dk. 33 Gomis, Dk. 44 Yasin, Dk. 53 Feghouli (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Sancar (Bucaspor)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Türk Telekom Stadı'nda Bucaspor'u 3-0 yenen Galatasaray, deplasmandaki rövanşı da aynı skorla kazanmayı bildi. Maçın 33'üncü dakikasında gol perdesini Gomis açtı, 44'te Yasin farkı ikiye çıkardı. Maçta son sözü Feghouli söylerken çeyrek finale çıkan Galatasaray, Süper Lig'in ikinci yarısında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı öncesi moral buldu. Öte yandan ikinci yarının ortalarında kale arkasında meşale yakan Bucasporlu taraftarlara polis müdahale etti.

 GOL DAKİKALARI

33'üncü dakikada Galatasaray golü buldu. Sol çaprazdan Bucaspor ceza sahasına sızan Yasin'in pasında Gomis topu boş kaleye yuvarladı: 0-1.

44'üncü dakikada Galatasaray golleri ikiledi. Selçuk'un ortasında Feghouli topu Yasin'e indirdi. Yasin vole vuruşuyla kaleci Hüseyin'i çaresiz bıraktı: 0-2.

53'üncü dakikada fark 3'e çıktı. Gomis'in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Feghouli sert bir vuruşla fileleri sarstı: 0-3.

 

G.Saray güle oynaya çeyrek finalde

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