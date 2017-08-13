G.Saray galibiyetle başlamak istiyor!

Yeni sezona taraftarı önünde galip başlamak isteyen Galatasaray, 3 puan almak için tüm gücünü kullanacak.
İki takım lig tarihinde yarın 43'üncü kez mücadele edecek. Geride kalan 42 maçta Galatasaray 25, Kayserispor 3 galibiyet alırken 14 maç ise eşit skorla sonuçlandı.
SELÇUK VE YASİN'İN DURUMU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR
Galatasaray'da Selçuk İnan ve Yasin Öztekin'in Kayserispor maçında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor. Tedavileri devam eden oyuncuların durumu sağlık heyetinin verdiği rapora göre netlik kazanacak.