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G.Saray galibiyetle başlamak istiyor!

 Süper Lig'in 2017-18 sezonunun ilk haftasında Galatasaray, Kayserispor'u konuk edecek. Yarın Türk Telekom Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakada hakem Halis Özkahya düdük çalacak.

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Yeni sezona taraftarı önünde galip başlamak isteyen Galatasaray, 3 puan almak için tüm gücünü kullanacak.

İki takım lig tarihinde yarın 43'üncü kez mücadele edecek. Geride kalan 42 maçta Galatasaray 25, Kayserispor 3 galibiyet alırken 14 maç ise eşit skorla sonuçlandı.

SELÇUK VE YASİN'İN DURUMU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Galatasaray'da Selçuk İnan ve Yasin Öztekin'in Kayserispor maçında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor. Tedavileri devam eden oyuncuların durumu sağlık heyetinin verdiği rapora göre netlik kazanacak.

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