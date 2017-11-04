G.Saray efsanesinden flaş karar... Artık teknik direktörlük yapmayacağım!

Kerimoğlu, NTV Spor'a yaptığı açıklama, ''Bundan böyle Türkiye'de teknik direktörlük yapmak istemiyorum!'' dedi.

Futbolda son dönemde oluşan ortamın ve Türk teknik direktörlere olan güvenin azalmasının bu kararı almasında etkili olduğunu söyleyen Kerimoğlu, ''Bize güvenilmeyen böyle bir dönemde daha fazla teknik direktörlük yapmayı düşünmüyorum. Yetkililer bile Türk teknik adamlara güvenmiyorsa, devam etmenin bir anlamı yok'' şeklinde konuştu.

Galatasaray, Glasgow Rangers ve Blackburn Rovers'ta forma giyen Kerimoğlu, 2009 yılında futbolculuk kariyerini noktalamıştı.

Manchester City'nin altyapısında çalıştıktan sonra Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapan Kerimoğlu, bir dönem de Şanlıurfaspor kulübünde teknik direktör olarak görev almıştı.