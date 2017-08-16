G.Saray Divan Kurulu Toplantısı karıştı

Galatasaray'ın eski yöneticisi Levent Nazifoğlu, divan kurulu toplantısında konuşma yaptığı sırada gergin anlar yaşandı. Toplantıya ara 10 dakika ara verildi.

İşte Nazifoğlu'nun açıklamaları;

'Bu listedeki futbolcuların hiçbiri gitmiyor. Tazminatlarını ödeyip göndereceksiniz. Cenk Gönen'in KAP açıklaması kandırmaca. 200 bin euro almadık tam tersi 200 bin euro verdik. Riekerink'in 800 bin euro tazminatı var ama öyle bir sözleşme yapmışız ki yardımcılarla 2 milyon euro'ya geliyor.Bizim bu sene ödememiz gereken para 99 milyon euro. Kimse kimseyi kandırmasın. Alp Yalman ve bana başkan 'Galatasaray'a geleceksiniz, her yere haciz geliyor beni rahat ettireceksiniz' dedi, kandırdı. Başkanım sonra cevap verirsiniz. Öyle bakış aldım sizden. Terbiyesiz sensin ulan.'

Konuşmasına geri başlayan Levent Nazifoğlu, 'Ali Sami Yen'in başkanlık koltuğunda oturan birine böyle dediğim için özür dilerim. Herkes sizinle uğraşsın, o arada biz arsaları satalım, borçları kapatalım' dedi. Kabul ettim. Bütün gazetecilerle, seyirciyle kavga ettim. Başarılı bir iş yaptı, sattı Riva'yı. Ağlayarak arayıp tebrik ettim. "Asla transfer yapmam, parayı harcayamayız" dedi. Gelen parayla kredi kapattık, sonra 135 milyon TL başka kredi çekildi. Bu nasıl olacak? Eski başkanlar da böyle yapmadı mı? Biz 1.5 milyar TL borca böyle çıkmadık mı?Kol kırılır yen içinde kalır diye böyle oldu. 5 şampiyonluk adayı var. Şampiyonluk umudumuz yüzde 30. Bunun için böyle harcama yapılır mı?' ifadelerini kullandı.

Nazifoğlu'nun bahsettiği liste;