'G.Saray çok zayıf bir takım'

FRANSIZ basını, Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki son maçında Galatasaray’ı 5-0 yenen PSG’nin kolay bir galibiyet aldığını belirtirken, sarı kırmızılı takımın varlık gösteremediğini ifade etti.

L’EQUIPE

MUTLU Son! PSG, Neymar ve Mbappe gibi yıldızlarıyla tarihinin en başarılı grup aşamasını tamamladı.

FRANCE FOOTBALL

5 gol ve kusursuz bir akıl. Neymar geceyi aydınlattı ve Cavani’ye yaptığı jestle de imajını düzeltti.

LE FIGARO

PARİS Saint-Germain çok kolay bir şekilde galibiyete ulaşırken maçın her anından büyük keyif aldı.

LE PARISIEN

Son derece zayıf bir Galatasaray karşısında PSG, tribündeki taraftarlarına nefis bir futbol gösterisi sundu.

OUEST FRANCE

Maçın fiyaskosu Türklerin oyun planıydı. Oynadıkları futbolla şimdi bulundukları konumdan daha iyisini hak etmediklerini gösterdiler.

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