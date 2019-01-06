G.Saray, Canik'i farklı geçti!
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13'üncü ve ilk yarının son haftasında Galatasaray, sahasında Canik Belediyespor'u 91-68 mağlup etti.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Uğur Özen, Seyhan Topaloğlu, Dorukhan Kalyoncu
Galatasaray: Işıl Alben 6, Sinem Ataş 3, Şerife Alperi Onar 19, Grigalauskyte 12, Macaulay 7, İnci Güçlü 2, Eda Şahin 10, Nazlı Bircan Gökdemir 8, Mısra Albayrak 4, Sude Yılmaz 4, Farhiya Abdi 3, Jefferson 13
Canik Belediyespor: Deniz Çolakoğlu 15, Dilara Tongar 16, Gülşah Duman 11, Candide Öztürk 7, Holmes 16, Neslihan Demir, Betül Kutlu 3, İrem Yılmaz
1. Periyot: 27-16
Devre: 59-37
3. Periyot: 73-53
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