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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv, Reuters
06.01.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

G.Saray büyük oynuyor! İşte Terim'in gözdesi...

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G.Saray büyük oynuyor! İşte Terim'in gözdesi...

Mutlaka sol ayaklı stoper isteyen teknik direktör Fatih Terim, Serie A’da Roma formasını giyen Juan Jesus’u gözüne kestirdi... Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı stoperin menajeri ve İtalyan kulübüyle hemen temasa geçti, pazarlıklar başladı.

Sürpriz bir şekilde Serdar Aziz'i gözden çıkaran, Maicon'la da yolları ayırmak isteyen Galatasaray stoper transferine hız verdi... Manchester City formasını giyen Eliaquim Mangala için temaslarda bulunan Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine giren son isim Juan Jesus oldu. Brezilyalı savunmacı Roma'da oynuyor.

YÖNETİM VAKİT KAYBETMEDİ
Mutlaka sol ayaklı stoper isteyen teknik direktör Fatih Terim'in Jesus için çok ısrarcı olduğu belirtiliyor. Galatasaray yönetimi hiç vakit kaybetmeden hem Brezilyalı stoper hem de Roma ile temasa geçti.

INTER'DEN TRANSFER EDİLMİŞTİ
Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, 27 yaşındaki Jesus'u satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sambacı, 2017'de 7 milyon Euro'ya Inter'den transfer edildi.

7 KEZ İLK 11'DE FORMA GİYDİ
Bu sezon 19 Serie A maçının sadece 7'sinde ilk 11'de görev yapan Juan Jesus, 684 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı. Brezilyalı stoper daha önce ülkesinde Internacional formasını da giymişti. (Takvim)

G.Saray büyük oynuyor İşte Terimin gözdesi...

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