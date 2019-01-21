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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
21.01.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

G.Saray, Bolu deplasmanında! Terim'in cezası bitiyor...

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G.Saray, Bolu deplasmanında! Terim'in cezası bitiyor...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor ile karşılaşacak.

İki takım arasında 15 Ocak'ta oynanması planlanan karşılaşma, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
Kupaya 5. turdan katılan sarı-kırmızılılar, Keçiörengücü ile eşleşmiş ve rakibini eleyerek adını son 16 turuna yazdırmıştı.

Boluspor ise 3. turda Payasspor, 4. turda Şile Yıldızspor ve 5. turda Van Büyükşehir Belediyespor'u geçerek son 16 turuna yükseldi.

- Terim'in cezası doluyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Boluspor karşılaşmasıyla cezasını tamamlayacak.

Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe ile oynanan derbi mücadelesinin ardından 10 maç men cezası alan Terim, Boluspor maçının ardından yedek kulübesine dönecek.

Fatih Terim, Göztepe deplasmanında takımının başında olacak.

- Galatasaray'da 4 eksik

Galatasaray, Boluspor deplasmanına 4 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-kırmızılılarda uzun süreli sakatlığı bulunan Emre Akbaba ile Japonya Milli Takımı'yla Asya Kupası'nda bulunan Yuto Nagatomo Bolu deplasmanında forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra teknik heyet tarafından kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok ve Serdar Aziz de kadroda yer almayacak.

Karşılaşmanın rövanşı 29 Ocak Salı günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. 

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