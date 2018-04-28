G.Saray Beşiktaş’ı yenerse şampiyon olur

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriG.Saray Beşiktaş’ı yenerse şampiyon olur
GeriSpor G.Saray Beşiktaş’ı yenerse şampiyon olur
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Spor Arena
28.04.2018 - 23:17, Son Güncelleme:

G.Saray Beşiktaş’ı yenerse şampiyon olur

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
G.Saray Beşiktaş’ı yenerse şampiyon olur

Fenerbahçe ve Başakşehir’in de göz kulak kesileceği bir derbi. Öncesinde Başakşehir, Osmanlıspor’a puan kaybederse derbinin stratejisi Galatasaray için değişebilir. Ama ne olursa olsun Galatasaray, Beşiktaş’ı yenerse şampiyon olur.

 FENERBAHÇE, BUGÜN BERABERLİK BEKLER

1- Fenerbahçe, oyunun bazı bölümlerinde iyi görüntü vermese de Kasımpaşa’yı mağlup etti. Bu galibiyet Fenerbahçe için daha üst sıraları garanti etti mi?

- F.BAHÇE, Kasımpaşa’yı geçince bugün derbinin berabere bitmesini, Başakşehir’in de yenilmesini veya en azından berabere kalmasını bekliyor. Öyle olsun ki Kasımpaşa galibiyeti anlam kazansın. F.Bahçe dün zorlandı ama neticede kendini yarışın içinde; hatta belki bugün tam içeresinde bulacağı sonuçlarla karşı karşıya bulacak. Ama nereden bakarsan bak, yine de rakiplerinin alacağı sonuca kilitlendiler. F.Bahçe’nin karar verici durumda olmadığı kesin. Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansı bugünkü sonuçlardan sonra kuvvetle sürebilir ama şampiyonluk şansı hâlâ uzak.

2- Derbide iki takımın soyunma odasındaki ruh durumu nasıl olur? Kim için daha kolay?

- BU derbi, ligin ilk yarısındakinden duygu anlamında da hissetme anlamında da doğal olarak çok farklı olur. İlk devredekinin çok dışında bir atmosfer olur ve farklı bir hava yaşanır. Çünkü ilk yarıda oynanan derbiler, hiçbir zaman lig şampiyonluğunda etkili olmamıştır ve bu da doğaldır.
Geçmişteki sonuçlar ne olursa olsun, bu maçta iki takımın da rahat olması mümkün değil. Rahat olmak için herhangi birinin şampiyonlukla ilgisinin olmaması gerekir. Halbuki bu öyle bir maç değil. Üstelik sadece kendilerini değil, ilk dördü ilgilendiren bir derbi. F.Bahçe ve Başakşehir’in de gözü kulağı bu derbide olacak ikisi de kazanırlarsa...

GÜNEŞ DE TERİM DE BİRBİRİNİ ÇOK İYİ TANIYOR

3- Fatih Terim ve Şenol Güneş, bu akşam nasıl bir oyun planıyla sahada yer alır?

- İki teknik adam da hem bildiğini okumak zorunda hem de önlem almak zorunda. Onun dışında hiçbir şey olamaz. Şenol Hoca da, Fatih Hoca da birbirlerinin neler yapabileceğini karşılıklı olarak tahmin edebilecek hocalar. Birbirlerinin nerede avantajlı duruma geçebileceğini ikisi de biliyor ve dolayısıyla ona göre hareket edeceklerdir.
Bugün ikisinin de derdi rakibinin avantajlarını ortadan kaldırıp, üstünlük sağlamak olacaktır.

EN BÜYÜK KOZU TRİBÜN DESTEĞİ OLACAK

4- Galatasaray’ın Beşiktaş karşısında sahip olduğu avantaj ve dezavantajları neler?

- Galatasaray, evinde bir tek Fenerbahçe’ye 1 puan kaybetti. Takımıyla müthiş bütünleşen bir taraftar kitlesi var.
Onu bu akşam da yaşar mı, bilemiyoruz. Ancak daha önce defalarca yaşadığını biliyoruz. Bu akşam da bunu kullanmak isteyecektir. Tribünler tartışılmaz en büyük avantaj, tartışması yok bunun.
Yarışta sadece iki takım olsaydı G.Saray’a bu akşam beraberlik de yeterdi. Ama öyle değil. Kazanma mecburiyeti hem avantaj hem dezavantaj. Beşiktaş’ın yaşadığı kupa derbisinin getirdiği bir psikolojik durum var. Bu da G.Saray için bir avantaj olabilir. Defansif olarak, G.Saray bir adım önde bulunuyor.

BEŞİKTAŞ’IN KAZANMA DIŞINDA BİR ŞANSI YOK

5- Ve Beşiktaş... Siyah beyazlılar için avantaj ve dezavantaj olarak neler söyleyebiliriz?

- Nereden bakarsan bak, Beşiktaş’ın kazanmaktan başka kendini öne taşıyacak bir skoru yok. Az önce de bahsettiğimiz gibi, kupa derbisinde yaşananların getirdiği psikolojik sonuçlar bir dezavantaj olabilir Beşiktaş için. Diğer yandan takıma baktığımız zaman ofansif manada orta sahada daha avantajlı görünüyor.
Kenarlarda da Beşiktaş, G.Saray’a göre avantajlı gözüküyor.

DERBİNİN YILDIZ ADAYLARI GOMİS VE TALİSCA

6- Sahada derbinin gidişatını oyunun hangi bölgesi etkiler ve hangi isimler öne çıkar?

- iki takım da geçen hafta çok zorlandı. G.Saray, Alanya, Beşiktaş da Malatya karşısında çok zorlandı ve son anda kazandılar.
Derbide kanat oyuncularının performansları skor üzerinde net şekilde belirleyici olacak. Quaresma-Babel ile Nagatomo-Mariano arasında, Feghouli-Rodrigues ile de Adriano-Gökhan Gönül hattı arasında müthiş bir mücadele izleyeceğiz.
Derbide, iki takımın da kenar oyuncularının performanslarına bağlı olarak, G.Saray’da Gomis’in, Beşiktaş’ta da Talisca’nın ön plana çıkabileceğini düşünüyorum.

BAŞAKŞEHİR KAYBEDERSE DERBİ STRATEJİSİ DEĞİŞİR

7- Öncesinde Başakşehir puan kaybederse derbinin stratejisi çok fazla değişir mi?

- Dediğimiz gibi, Beşiktaş, her türlü kazanmak zorunda. Çünkü ikili averajda Başakşehir önde. Şayet Başakşehir kazanamazsa G.Saray için beraberlik avantajı da ortaya çıkar.
Bu durumda Fatih Hoca, beraberliğe oynayabilir mi? Buna net cevap veremezsin. Büyük takımlar, çok kısa bir süre için skoru korumaya çalışabilir ama bunu 90 dakikaya yayamaz. Yine de beraberlik psikolojisi oluşur mu, zannetmiyorum. Ama futbolcu da içinde bu duyguyu hisseder ilk dakikadan itibaren. Belki beraberliğin yaraması, tribündeki desteği dahi etkileyebilir. Futbol olarak iyi bir şey bekliyorsak öncesinde Başakşehir’in alacağı sonuç da önemli. Başakşehir’in galip gelmesi mükemmel bir derbi, beraberliği ise farklı bir derbi izletebilir.

BEŞİKTAŞ KAZANIRSA BAŞAKŞEHİR SEVİNİR

8- “Derbiyi kazanan takım şampiyon, kaybedense elveda diyecek”, diyebilir miyiz?

- Başakşehir, Ankara’da Osmanlıspor’u mağlup eder ve Beşiktaş da Galatasaray’ı yenerse bu durumda Başakşehir için önemli bir avantaj sağlayacaktır.
Ancak derbiyi Galatasaray kazanırsa lig biter. Galatasaray şampiyon olur...

YUKARI VE AŞAĞI İÇİN TAM BİR CAN PAZARI

9- Osmanlıspor-Başakşehir maçından nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?

- Osmanlı, Başakşehir’in puan kaybedebileceği son maç. Başakşehir’in bu dönemdeki en zor maçı. Ama Başakşehir, deplasmanda daha rahat oynuyor. Daha fazla alan buluyor. Başakşehir kazanırsa derbide ne sonuç çıkarsa çıksın, bir rakibi eksilecek ve büyük avantaj kazanacak. Osmanlı kaybederse çok sıkıntı yaşar. Bu hafta iki takım şampiyonluk yarışından çekilebilir ve biri de lige veda edebilir. Tam can pazarı.

F.BAHÇELİLERİ MUTLU EDEN BİR TABLO

10-Yıldırım ve Koç divan kurulunda tokalaşıp öpüştü. Bunu nasıl yorumlarsınız?

- Vefa Küçük, başkan ve başkan adayını sahneye davet ediyorsa, oluşan görüntünün dışında bir görüntü beklemek hayalcilik olurdu. Bildiğim kadarıyla Vefa Küçük, Aziz Yıldırım ile Ali Koç’u aynı yönetimde görmek isteyen bir tavra sahip. Divanda bundan daha güzel tablo olamazdı F.Bahçeli için. Ama medyadan takip ettiğim kadarıyla daha çok Aziz Bey için sürpriz olmuş. Oraya çıktıktan sonra öpüşmeycekler miydi? İkisinin de amacı camiaya hizmet. Aziz Bey veya Ali Bey açısından değrelendirmemeli. Bu tablo elbette F.Bahçelileri mutlu etmiştir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bir derbi dört takım! Galatasaray - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Martin Skrtel'e 10 dikiş atılacak

Ayşe And Kupası Yılmaz'ın

Burak Yılmaz: Belki de gitmem en doğrusu