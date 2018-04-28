G.Saray Beşiktaş’ı yenerse şampiyon olur

FENERBAHÇE, BUGÜN BERABERLİK BEKLER

1- Fenerbahçe, oyunun bazı bölümlerinde iyi görüntü vermese de Kasımpaşa’yı mağlup etti. Bu galibiyet Fenerbahçe için daha üst sıraları garanti etti mi?

- F.BAHÇE, Kasımpaşa’yı geçince bugün derbinin berabere bitmesini, Başakşehir’in de yenilmesini veya en azından berabere kalmasını bekliyor. Öyle olsun ki Kasımpaşa galibiyeti anlam kazansın. F.Bahçe dün zorlandı ama neticede kendini yarışın içinde; hatta belki bugün tam içeresinde bulacağı sonuçlarla karşı karşıya bulacak. Ama nereden bakarsan bak, yine de rakiplerinin alacağı sonuca kilitlendiler. F.Bahçe’nin karar verici durumda olmadığı kesin. Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansı bugünkü sonuçlardan sonra kuvvetle sürebilir ama şampiyonluk şansı hâlâ uzak.

2- Derbide iki takımın soyunma odasındaki ruh durumu nasıl olur? Kim için daha kolay?

- BU derbi, ligin ilk yarısındakinden duygu anlamında da hissetme anlamında da doğal olarak çok farklı olur. İlk devredekinin çok dışında bir atmosfer olur ve farklı bir hava yaşanır. Çünkü ilk yarıda oynanan derbiler, hiçbir zaman lig şampiyonluğunda etkili olmamıştır ve bu da doğaldır.

Geçmişteki sonuçlar ne olursa olsun, bu maçta iki takımın da rahat olması mümkün değil. Rahat olmak için herhangi birinin şampiyonlukla ilgisinin olmaması gerekir. Halbuki bu öyle bir maç değil. Üstelik sadece kendilerini değil, ilk dördü ilgilendiren bir derbi. F.Bahçe ve Başakşehir’in de gözü kulağı bu derbide olacak ikisi de kazanırlarsa...

GÜNEŞ DE TERİM DE BİRBİRİNİ ÇOK İYİ TANIYOR

3- Fatih Terim ve Şenol Güneş, bu akşam nasıl bir oyun planıyla sahada yer alır?

- İki teknik adam da hem bildiğini okumak zorunda hem de önlem almak zorunda. Onun dışında hiçbir şey olamaz. Şenol Hoca da, Fatih Hoca da birbirlerinin neler yapabileceğini karşılıklı olarak tahmin edebilecek hocalar. Birbirlerinin nerede avantajlı duruma geçebileceğini ikisi de biliyor ve dolayısıyla ona göre hareket edeceklerdir.

Bugün ikisinin de derdi rakibinin avantajlarını ortadan kaldırıp, üstünlük sağlamak olacaktır.

EN BÜYÜK KOZU TRİBÜN DESTEĞİ OLACAK

4- Galatasaray’ın Beşiktaş karşısında sahip olduğu avantaj ve dezavantajları neler?

- Galatasaray, evinde bir tek Fenerbahçe’ye 1 puan kaybetti. Takımıyla müthiş bütünleşen bir taraftar kitlesi var.

Onu bu akşam da yaşar mı, bilemiyoruz. Ancak daha önce defalarca yaşadığını biliyoruz. Bu akşam da bunu kullanmak isteyecektir. Tribünler tartışılmaz en büyük avantaj, tartışması yok bunun.

Yarışta sadece iki takım olsaydı G.Saray’a bu akşam beraberlik de yeterdi. Ama öyle değil. Kazanma mecburiyeti hem avantaj hem dezavantaj. Beşiktaş’ın yaşadığı kupa derbisinin getirdiği bir psikolojik durum var. Bu da G.Saray için bir avantaj olabilir. Defansif olarak, G.Saray bir adım önde bulunuyor.

BEŞİKTAŞ’IN KAZANMA DIŞINDA BİR ŞANSI YOK

5- Ve Beşiktaş... Siyah beyazlılar için avantaj ve dezavantaj olarak neler söyleyebiliriz?

- Nereden bakarsan bak, Beşiktaş’ın kazanmaktan başka kendini öne taşıyacak bir skoru yok. Az önce de bahsettiğimiz gibi, kupa derbisinde yaşananların getirdiği psikolojik sonuçlar bir dezavantaj olabilir Beşiktaş için. Diğer yandan takıma baktığımız zaman ofansif manada orta sahada daha avantajlı görünüyor.

Kenarlarda da Beşiktaş, G.Saray’a göre avantajlı gözüküyor.

DERBİNİN YILDIZ ADAYLARI GOMİS VE TALİSCA

6- Sahada derbinin gidişatını oyunun hangi bölgesi etkiler ve hangi isimler öne çıkar?

- iki takım da geçen hafta çok zorlandı. G.Saray, Alanya, Beşiktaş da Malatya karşısında çok zorlandı ve son anda kazandılar.

Derbide kanat oyuncularının performansları skor üzerinde net şekilde belirleyici olacak. Quaresma-Babel ile Nagatomo-Mariano arasında, Feghouli-Rodrigues ile de Adriano-Gökhan Gönül hattı arasında müthiş bir mücadele izleyeceğiz.

Derbide, iki takımın da kenar oyuncularının performanslarına bağlı olarak, G.Saray’da Gomis’in, Beşiktaş’ta da Talisca’nın ön plana çıkabileceğini düşünüyorum.

BAŞAKŞEHİR KAYBEDERSE DERBİ STRATEJİSİ DEĞİŞİR

7- Öncesinde Başakşehir puan kaybederse derbinin stratejisi çok fazla değişir mi?

- Dediğimiz gibi, Beşiktaş, her türlü kazanmak zorunda. Çünkü ikili averajda Başakşehir önde. Şayet Başakşehir kazanamazsa G.Saray için beraberlik avantajı da ortaya çıkar.

Bu durumda Fatih Hoca, beraberliğe oynayabilir mi? Buna net cevap veremezsin. Büyük takımlar, çok kısa bir süre için skoru korumaya çalışabilir ama bunu 90 dakikaya yayamaz. Yine de beraberlik psikolojisi oluşur mu, zannetmiyorum. Ama futbolcu da içinde bu duyguyu hisseder ilk dakikadan itibaren. Belki beraberliğin yaraması, tribündeki desteği dahi etkileyebilir. Futbol olarak iyi bir şey bekliyorsak öncesinde Başakşehir’in alacağı sonuç da önemli. Başakşehir’in galip gelmesi mükemmel bir derbi, beraberliği ise farklı bir derbi izletebilir.

BEŞİKTAŞ KAZANIRSA BAŞAKŞEHİR SEVİNİR

8- “Derbiyi kazanan takım şampiyon, kaybedense elveda diyecek”, diyebilir miyiz?

- Başakşehir, Ankara’da Osmanlıspor’u mağlup eder ve Beşiktaş da Galatasaray’ı yenerse bu durumda Başakşehir için önemli bir avantaj sağlayacaktır.

Ancak derbiyi Galatasaray kazanırsa lig biter. Galatasaray şampiyon olur...

YUKARI VE AŞAĞI İÇİN TAM BİR CAN PAZARI

9- Osmanlıspor-Başakşehir maçından nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?

- Osmanlı, Başakşehir’in puan kaybedebileceği son maç. Başakşehir’in bu dönemdeki en zor maçı. Ama Başakşehir, deplasmanda daha rahat oynuyor. Daha fazla alan buluyor. Başakşehir kazanırsa derbide ne sonuç çıkarsa çıksın, bir rakibi eksilecek ve büyük avantaj kazanacak. Osmanlı kaybederse çok sıkıntı yaşar. Bu hafta iki takım şampiyonluk yarışından çekilebilir ve biri de lige veda edebilir. Tam can pazarı.

F.BAHÇELİLERİ MUTLU EDEN BİR TABLO

10-Yıldırım ve Koç divan kurulunda tokalaşıp öpüştü. Bunu nasıl yorumlarsınız?

- Vefa Küçük, başkan ve başkan adayını sahneye davet ediyorsa, oluşan görüntünün dışında bir görüntü beklemek hayalcilik olurdu. Bildiğim kadarıyla Vefa Küçük, Aziz Yıldırım ile Ali Koç’u aynı yönetimde görmek isteyen bir tavra sahip. Divanda bundan daha güzel tablo olamazdı F.Bahçeli için. Ama medyadan takip ettiğim kadarıyla daha çok Aziz Bey için sürpriz olmuş. Oraya çıktıktan sonra öpüşmeycekler miydi? İkisinin de amacı camiaya hizmet. Aziz Bey veya Ali Bey açısından değrelendirmemeli. Bu tablo elbette F.Bahçelileri mutlu etmiştir.