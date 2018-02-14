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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerG.Saray Başkanı ilk kez açıkladı! Transfer yasağı...
Spor Arena G.Saray Başkanı ilk kez açıkladı! Transfer yasağı...
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Spor Arena
14.02.2018 - 13:59, Son Güncelleme:

G.Saray Başkanı ilk kez açıkladı! Transfer yasağı...

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Galatasaray Şubat Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı başladı. Başkan Mustafa Cengiz ve Yönetim Kurulu'nun yer aldığı toplantıya eski başkan Dursun Özbek de katıldı.

Galatasaray'ın Şubat Ayı Olağan Divan Kurulu toplantısı başladı. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Yönetim Kurulu'nun tam kadro hazır bulunduğu toplantıda eski başkan Dursun Özbek de katıldı. Özbek'in divan kurulunda konuşma yapması bekleniyor. Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, gündemi okuyarak, divan kurulunun açılışını yaptı.

TRANSFER YASAĞINI AÇIKLADI
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz şunları söyledi:

"Galatasaray, Türkiye'nin en şeffaf kulübüdür. Bütün hesaplar konsolide olarak açıklanır. Göreve geldik kasaya baktık 5 kuruş yoktu. Bu kadarını beklemiyordum.

Galatasaray'ın önünde dağ gibi sorunlar var. Bu yalnızca bir önceki yönetimden kaynaklanmıyor, geçmişe de dayalı... 60 milyon TL'ye yakın ödeme yaptık. Transfer yapabilmek için 19 milyon TL vergi ve sigorta borcunu derhal ödedik.

Şu an bizde oynamayan iki futbolcumuz dolayısıyla gelen transfer yasağı vardı. İkisine toplam 22 milyon TL ödeme yaptık. Ve daha sonra transfer yaptık. Göreve geldiğimizde kasada 5 kuruş para yoktu. Biz sızlanmayı, ağlamayı sevmiyoruz. Hızla çalıştık ve aynı gün borçsuzluk kağıdını alarak japon futbolcu Nagatomo'yu transfer ettik.

G.Saray Başkanı ilk kez açıkladı Transfer yasağı...

Ndiaye'yi biz göndermedik. Menajeri zorladı ve götürdü. Ne biz, ne de Fatih hoca gitmesini istemedi. Ndiaye'nin parasıyla borçları ödediğimiz söylendi. Manavda karpuz satmıyoruz arkadaşlar. Daha Ndiaye'nin parasını tamamen almadık.

15 gün içerisinde 18 tane loca sattık. Kulübe küsen taraftarlar yeniden kombine aldılar. 8 milyon 600 bin liralık satış yaptık bu süreçte. Taraftara Store'lara koşun dedik. 2 günde muazzam bir ciro sağlandı. Kampanya 24 saatte uçtu gitti. 5.5 milyon TL satış, yıllık cironun yüzde 6'sına denk geliyor. Stoklarımızın da yüzde 30'unu eritti.

Riva ve Florya'da yapılacak konutları en yüksek fiyattan satmak zorundayız."

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