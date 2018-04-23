G.Saray Başkanı Cengiz’den rakiplere gönderme
Sarı kırmızılıların başındaki isim, 3-2 kazandıkları Alanya maçında rakip takımın kırmızı kart ve penaltı beklediği pozisyonla ilgili olarak “23 Nisan’dan önce Alanya’da bir şenlik başlattık” dedi. Cengiz, “Demek ki Galatasaray o kadar düzgün koşullarda devam ediyor ki ilk defa lehine bir pozisyon tartışmasıyla şenlikler başladı” ifadelerini kullandı.
G.SARAY Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Aytemiz Alanyaspor maçındaki tartışmalı kararlarla ilgili ilginç bir yorumda bulunarak “23 Nisan’dan önce Alanya’da bir şenlik başlattık. Bunun adı da uzun yıllardan bu yana ilk defa Galatasaray lehine verilmiş tartışmalı bir pozisyonu tartışma şenlikleri” dedi. Galatasaray Televizyonu’nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Cengiz “Tartışmalı bir pozisyon doğdu. İlk defa da Galatasaray lehine oldu. Demek ki Galatasaray o kadar düzgün koşullarda devam ediyor ki ilk defa lehine bir pozisyon tartışmasıyla şenlikler başladı” diye konuştu.
‘BUNLARA GÜLÜMSÜYORUM’
BAŞKAN Cengiz, Alanya’da ev sahibi ekipten Douglas’ın 63. dakikada Muslera tarafından düşürüldüğü, turuncu yeşillilerin penaltı ve kırmızı kart beklediği ancak yardımcı hakem Kemal Yılmaz’ın ofsayt bayrağı kaldırdığı pozisyonla ilgili “Galatasaray lehine ofsayt kararı günlerce tartışılıyor. Herkese Piero’ya bakmalarını tavsiye ediyorum. Güzel bir şenlik. Ben bu kutlamalara gülümsüyorum. Hakaret, küfür, aşağılama olmadıkça devam etmesini diliyorum. Fakat lütfen Geometrik Piero’ya da bakmalarını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.
MUSTAFA Cengiz, “Ben maç önü, maç sonu konuşmuyorum. Takımla aynı otelde kalmıyorum; rolü gerçek sahiplerine vermek istiyorum. Hakem yorumcularına da saygıda bulunuyorum. Futbol bunun için güzel. Herkes futbol yorumcusu oluyor. Bu nedenle futbol kitlesel bir spor” dedi. Cengiz şampiyonluk sorusunu ise “Son ana kadar, son düdüğe kadar asla şampiyonluğu kutlamam. Bütün rakiplerime saygı duyarım. Eşitlik, adalet ve dürüstlük içinde bir şampiyonluğun Galatasaray’a nasip olmasını dilerim” diyerek yanıtladı.
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