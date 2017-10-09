G.Saray - B.Münih maçı öncesi son dakika gelişmesi!

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesi akıllardaki soru, "Bayern Münih'in ABD pasaportlu oyuncularının Türkiye ile ABD arasındaki 'vize krizi' sonrası İstanbul'a giriş-çıkışlarında problem yaşayıp yaşamayacağı" oldu.
Alman kulübü ile sarı kırmızılılar bu konuda irtibata geçti ve herhangi bir sorun çıkmaması adına karşılıklı bilgilendirme yapıldı.
Bayern Münih'in daha önceden oyuncularına e-vize aldığı ve takımdaki ABD pasaportlu yıldızların EuroCup B Grubu ilk maçına gidiş gelişte herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmayacağı bilgisi Alman kulübü tarafından Galatasaray ile paylaşıldı.