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G.Saray - B.Münih maçı öncesi son dakika gelişmesi!

Galatasaray Odeabank, EuroCup B Grubu'ndaki ilk maçında Çarşamba akşamı saat 20.00'de Bayern Münih'i ağırlayacak. Maç öncesi vize konusu ile ilgili akıllardaki soru işaretleri cevabını buldu.

Fatih SABOVİÇ
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Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesi akıllardaki soru, "Bayern Münih'in ABD pasaportlu oyuncularının Türkiye ile ABD arasındaki 'vize krizi' sonrası İstanbul'a giriş-çıkışlarında problem yaşayıp yaşamayacağı" oldu.

Alman kulübü ile sarı kırmızılılar bu konuda irtibata geçti ve herhangi bir sorun çıkmaması adına karşılıklı bilgilendirme yapıldı.

Bayern Münih'in daha önceden oyuncularına e-vize aldığı ve takımdaki ABD pasaportlu yıldızların EuroCup B Grubu ilk maçına gidiş gelişte herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmayacağı bilgisi Alman kulübü tarafından Galatasaray ile paylaşıldı.

GalatasarayBayern MünihbasketbolVize
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