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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerG.Saray artık futbolcunun vergisini ödemeyecek
Spor Arena G.Saray artık futbolcunun vergisini ödemeyecek
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Sıradaki Haber:F.Bahçe olmasa da Kocaman koptu

Spor Arena
Ali Naci KÜÇÜK
06.03.2018 - 23:12, Son Güncelleme:

G.Saray artık futbolcunun vergisini ödemeyecek

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Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, Galatasaray’ı milyonlarca Euro maliyetten kurtarmak için harekete geçti. Yenilikler arasında her futbolcunun kendi vergisini ve ev kirasını ödemesi de yer alıyor.

G.SARAY’da sözleşme devrimi... Başkan Mustafa Cengiz, futbolcu kontratları konusunda tam 5 maddelik radikal bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Göreve gelmeden önce kulübün ‘kur farkı zararını’ önlemek adına yerli futbolculara TL üzerinden sözleşme yapacağını duyuran başkan Cengiz, bu yeniliğe önemli ilaveler yaptı.

Nagatomo’nun sözleşmesi ile başlayarak, yalnızca galibiyete prim ödeneceğini deklare eden Cengiz, futbolcu mukaveleleri ile alakalı olarak tam 5 ilave yeniliğe daha imza atacak.

YENİLİKLER SEZON SONU BAŞLAYACAK

- BUNDAN böyle Galatasaray’a gelen her oyuncu vergisini kendisi ödeyecek. Başkan Mustafa Cengiz, artık aynı Avrupa’daki gibi oyuncuların kendi stopaj vergisini kendisinin karşılaması gerektiğini sezon sonu deklare edecek.
- Galatasaray Kulübü, oyuncularının ev kiralarını karşılamayacak. Sarı kırmızılı kulübe büyük bir maddi külfet getiren ev kirası giderleri bu sayede tarih olacak.
- G.Saraylı oyuncuların kontratında artık koşulsuz bonus maddeleri olmayacak. Bu konuda en çok tepki çeken ise Belhanda gibi birçok oyuncunun kontratına konulan primler. Artık böyle bonuslar verilmeyecek.

 

G.SARAY’DA ÖDEMER KONUSUNDA DA YENİLİKLER VAR

Yerlilerin maaşlarına TEFE-TÜFE oranları doğrultusunda artış yapılacak. Yabancıların sözleşmesindeki kur sabitlenip sigortalanacak.

- GALATASARAY Kulübü, yapılacak sözleşme devrimi ile birlikte transfer edeceği isimlere garanti ve net bir para ödeyecek. Sarı kırmızılı takımın başarılı olması ve maddi olarak kazanması halinde oyuncular prim alabilecek. Artık sözleşmeleri TL üzerinden olacak ve yerli futbolcuların kontratına her yıl TEFE-TÜFE oranları doğrultusunda artış yapılacak. Yabancı futbolcularında sözleşmelerindeki kur sabitlenip sigortalanacak.

YAKIT VE UÇAK BiLETi

Oyuncuların araç, ulaşım, yakıt masraflarını G.Saray karşılamayacak. Sarı kırmızılı futbolcular istediği aracı kendileri tahsis edecek. Kulüp bu konuda maddi sorumluluk kabul etmeyecek. Ayrıca geçmişte çokça örneği görülen uçak bileti gibi masrafları da sarı kırmızılı kulüp ödemeyecek.

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