G.Saray, Ankaragücü ile ikinci yarıyı açıyor! iddaa'da öne çıkan...
Türk Telekom Stadyumu'nda bu sezon oynadığı 9 lig maçını da kaybetmeyen Galatasaray, Ankaragücü ile ikinci yarıyı açıyor. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa'da öne çıkan tercihe göz atalım...
- TT Stadyumu'nda bu sezon oynadıkları 9 lig maçını da kaybetmediler. (5 galibiyet - 4 beraberlik)
- Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda olan Nagatomo ve sakatlığı devam eden Emre Akbaba dışında takımda eksik bulunmuyor. (Serdar Aziz ve Eren Derdiyok kadro dışı)
- Galatasaray'da yeni transferler Emre Taşdemir ve Marcao maç kadrosunda olacak. Sezonun açılış maçını da 3-1 kazanan taraf sarı kırmızılılar olmuştu.
- Yalçın Ayhan ve Erdem Özgenç sakat.
- İsmail Kartal'ın yerine takımın başına getirilen Bayram Bektaş, 'verilen sözlerin tutulamaması' sebebiyle yönetimle karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılmıştı.
- Mehmet Yiğiner basın mensuplarına Bayram Bektaş ile ilgili açıklama yaparken, takımın en golcü ismi Mostapha El Kabir, sosyal medya hesabından eleştirel mesajlar yayınlamıştı.
- Teknik sorumlu Mustafa Kaplan'ın nasıl bir kadro ile sahada olacağı merak konusu...
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