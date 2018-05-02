Futsal Ligi başlıyor!
Futsal Ligi'nin 2018 sezonu kura çekimi gerçekleştirildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan habere göre 15 farklı ilden 22 takımın mücadele edeceği Futsal Ligi'nde kura çekimi sonucu takımlar bölgesel olarak 6'şarlı 2 ve 5'erli 2 grup olmak üzere 4 gruba ayrıldı.
Futsal Ligi 1. eleme turu grup maçlarının 11-16 Mayıs tarihlerinde eş zamanlı olarak İstanbul Küçükçekmece Osman Solakoğlu Spor Salonu ve Erzurum Aziziye Spor Salonu'nda oynanacağı belirtildi.
1. eleme turu grup müsabakalarının ardından gruplarını ilk üç sırada tamamlayan takımlar, 24-29 Mayıs tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 2. eleme turunda yer almaya hak kazanacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle