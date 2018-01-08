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Futbolun üstatları toplandı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı'nı ziyaretinde Yılmaz Vural ve Mustafa Denizli ile bir araya geldi. Üç teknik adam kısa süreli sohbet etti.

Hürriyet Haber
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Tecrübeli teknik adam Terim, Antalya'da Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri kapsamındaki Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı'na (FIFEX) katıldı. Terim, fuarda futbol endüstrisi içerisinde yer alan farklı sektörde marka, kişi ve kurumlara ait standları gezdi. Terim burada, stant görevlileriyle fotoğraf çektirdi.

Yılmaz Vural ve Mustafa Denizli ile bir araya gelen Terim, kısa süre sohbet etti. Terim, Galatasaray'dan eski öğrencisi Ergün Penbe ve Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile de kısa süre görüştü. Bir stantta Terim'e, aslan şeklinde yapıştırıcı hediye edildi.

Terim daha sonra fuar alanından ayrıldı.

Fatih Terim

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