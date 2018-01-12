Futbolun efsaneleri İstanbul'a geliyor!

Spor Türkiye’nin 16 yıldır geleneksel olarak düzenlediği Ceylan İnşaat Türkiye Spor Ödülleri, 22 Ocak Pazartesi günü düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. 22 Ocak Pazartesi günü düzenlenecek ödül törenine dünya futbolunun efsane isimleri katılacak.

Barcelona ve Bulgaristan Milli Takımı’nın dünyaca ünlü efsane ismi Hristo Stoichkov, Real Madrid ve Beşiktaş’ın eski Teknik Direktörü John Benjamin Toshack, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı çalıştıran Alman teknik adam Christoph Daum, Beşiktaş’ın eski futbolcusu İngiliz Les Ferdinand, Hollanda Milli Takımı ve Chelsea’nin eski golcüsü Hollandalı teknik direktör Jimmy Floyd Hasselbaink, 16. Ceylan İnşaat Türkiye Spor Ödülleri için İstanbul’a geliyor.

Bundan 16 yıl önce sporu ve sporcuları desteklemek için yola çıktıklarını vurgulayan Türkiye Spor Ödülleri Kurucusu ve Spor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, futbolun efsaneleşmiş isimlerini bu yıl Türkiye’de ağırlayacakları için büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Nedim Delibaş, ödül törenini Türkiye’ye yakışır şekilde yapmayı hedefledikleri belirterek, “Hedefimiz her yıl üstüne bir şeyler daha koyarak ödül törenini büyütmek” dedi.

Halk oylamasıyla belirlenen ve 15 Aralık’ta açıklanan16 ödülün yanı sıra jüri ve basın ödüllerinin de verileceğini söyleyen Nedim Delibaş, bu ödüllerin de 19 Ocak’ta açıklanacağını ifade etti.

Bomonti Hilton Conference Center’da 22 Ocak Pazartesi günü düzenlenecek ödül töreni, Sports TV tarafından saat 21.00’de canlı olarak yayımlanacak.

16. Ceylan İnşaat Türkiye Spor Ödülleri’ni kimler kazanmıştı?

Halk oylaması sonucunda 16. Ceylan İnşaat Türkiye Spor Ödülleri’nde ödül almaya hak kazanan kişi ve kurumlar:

Yılın Erkek Sporcusu: Taha Akgül (Olimpiyat Şampiyonu-Güreş)

Yılın Kadın Sporcusu: Çağla Büyükakçay (Milli Tenisçi)

Yılın Spor Yöneticisi: İsmail Özbayraktar - Spor İstanbul Genel Müdürü

Yılın Kulüp Başkanı: Fikret Orman - Beşiktaş

Yılın Teknik Direktörü: Şenol Güneş - Beşiktaş

Yılın Futbolcusu: Cenk Tosun - Beşiktaş

Yılın Hakemi: Fırat Aydınus

Yılın Yabancı Futbolcusu: Emmanuel Adebayor - Medipol Başakşehir

Yılın Futbol Takımı: Beşiktaş

Yılın Transferi: Pepe - Beşiktaş

Yılın Spor Kulübü: Fenerbahçe Basketbol (Türkiye Şampiyonu- Euroleauge Şampiyonu)

Yılın Federasyonu: Güreş Federasyonu

Yılın Erkek Basketbolcusu: Göksenin Köksal - Galatasaray Odeabank

Yılın Kadın Basketbolcusu: Asena Yalçın - Mersin BŞB.

Yılın Erkek Voleybolcusu: Hakkı Çapkınoğlu - Halkbank

Yılın Kadın Voleybolcusu: Naz Aydemir Akyol - Vakıfbank