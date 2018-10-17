Futbolun Efsaneleri Gençlerle buluştu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFutbolun Efsaneleri Gençlerle buluştu
GeriFutbol Futbolun Efsaneleri Gençlerle buluştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
17.10.2018 - 16:14, Son Güncelleme:

Futbolun Efsaneleri Gençlerle buluştu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbolun Efsaneleri Gençlerle buluştu

Proje kapsamında, eski futbolcular Beşiktaşlı Ali Gültiken, Trabzonsporlu Hami Mandıralı, Fenerbahçeli Oğuz Çetin ve Galatasaraylı Ergün Penbe, Muğla'ya geldi

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor" projesi kapsamında, eski futbolcular Beşiktaşlı Ali Gültiken, Trabzonsporlu Hami Mandıralı, Fenerbahçeli Oğuz Çetin ve Galatasaraylı Ergün Penbe, Muğla'ya geldi.

Eski futbolcular, ilk olarak Muğla Vali Vekili Fethi Özdemir İle Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz'u makamlarında ziyaret etti, daha sonra Muğla
Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gençlerle buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Okur, programın açılışında, gençlere yönelik hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi verdi.

Yürüttükleri projelerle Türkiye'nin her yerinde olduklarını aktaran Okur, "Muğla, Türkiye'nin en önemli ve en güzel şehirlerinden biri. Biz bu bölgede birçok projeyi ve tesisi hayata geçirdik. Bugünümüz ve geleceğimiz gençlerimize sahip çıkmak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Futbolun efsanelerini gençlerle buluşturmaya devam edeceklerini anlatan Okur, "Uluslararası alanda bizleri gururlandıran futbolcularımız sizlerle olacak ve deneyimlerini paylaşacaklar. Bütün faaliyetlerimizin odağında gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzaklaşması var." diye konuştu.

Konuşmaların ardından efsane futbolcular gençlerle deneyimlerini paylaştı.

Salondaki bir gencin, "Oğuz hocam bu Fenerbahçe'nin hali ne olacak?" sorusuna Oğuz Çetin, "Öncelikle Allah Galatasaray'a zeval vermesin. Genellikle Galatasaray ile maçımız olur, bizim de toparlanma günümüz olur.

Fenerbahçe'de yeni başkan, yeni yönetim değişikliği oldu. Yeni teknik direktör, yeni altyapı hocaları hepsi yabancı. Türkiye'de bu kadar yabancı insanların Fenerbahçe'ye geldiği dönemde toparlanma süreci biraz uzun oluyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu bir takım felsefe değişikliğine giderlerse 11. hafta Galatasaray maçıyla birlikte Fenerbahçeyi tekrar eski günlerinde görebiliriz." cevabını verdi.

Katılımcılar, programda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Futbolun Efsaneleri Gençlerle buluştu

Başakşehir, Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü

Fikret Orman: ''Yusuf Namoğlu'na istifa çağrısında bulunmadım"

Kocaman teklifi reddetti! Ersun Yanal...