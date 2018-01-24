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Futbolu bıraktığı duyurdu!

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Albert Riera, futbola veda etti.

Hürriyet Haber
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İspanyol futbolcu Albert Riera, futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. Kariyerinde Galatasaray'ın yanı sıra Liverpool, Espanyl, Manchester City gibi kulüplerinde olduğu Albert Riera, futbola veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

35 yaşındaki İspanyol oyuncu son olarak Slovenya temsilcisi FC Koper'de forma giyiyordu.

Riera, sosyal medyadaki veda mesajında "Futbola veda etmek için doğru zaman. 2001 yılında bu yana beraber yürüdüğüm kulüplere ve taraftarlara teşekkür ederim. 17 yıldır birlikte olduğumuz için minnettarım ve gurur duyuyorum. Şimdi yeni adımım için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Futbolu bıraktığı duyurdu

 

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