Futbolu bırakmaya niyeti yok! Samuel Eto'o...
4 defa Afrika'da "Yılın Futbolcusu" seçilen, ülkemizde de Antalyaspor ve Konyaspor formalarını terletmiş olan 37 yaşındaki Samuel Eto'o'nun futbolu bırakmaya pek niyeti yok gibi...
Katar Yıldızlar Ligi'nde Qatar SC forması giyen Samuel Eto'o, sakatlıkla boğuştuğu için sadece 2 maçta süre bulabildi ve yalnızca 1 gol kaydetti.
Son açıklamalarına bakılırsa, futbolu bırakmayı pek niyeti yok gibi görünüyor...
"Benim yaşımda Katar'da futbola devam etmek en iyisi diyebilirim. Yeterli katkıyı veremesem de arkamda durdular ve 1 sezon daha futbol oynamak istiyorum. Sakatlık sürecinde de eğitimime yön vermek adına kararlar aldım."
"Daha önce de söylediğim gibi, eğer kendimi bu oyunda iyi hissetmezsem bırakma kararını da ben veririm, dışarıdan herhangi bir kimse değil..."
Barcelona, Chelsea derken Türkiye'de de Antalyaspor ve Konyaspor formalarını terletmiş olan Samuel Eto'o, kariyeri boyunca 4 defa Afrika'da "Yılın Futbolcusu" seçildi.
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