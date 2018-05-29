Futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı! Messi...
Barcelona'da forma giyen dünyaca ünlü Arjantinli yıldız Lionel Messi, futbolu hangi takımda bırakmak istediğini açıkladı.
Barcelona’nın Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, kariyerinin sonunu ülkesinde geçirmek istiyor. Arjantin’de El Trece kanalına konuşan Lionel Messi, futbolu Newell’s Old Boys’ta bırakmak istediğini söyledi.
Lionel Messi, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Her zaman söyledim; bir gün Arjantin futbolunda oynamak istiyorum. Olacak mı bilmiyorum ama kafamda hep bu var. Yalnızca Newell’s Old Boys’ta oynarım, başka bir takımda değil. En azından 6 ay bile olsa orada forma giymek isterim.” (Skor)
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