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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
15.04.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

Futbolseverler derbide gole hasret kaldı

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Futbolseverler derbide gole hasret kaldı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki tarihi rekabette son yıllarda yapılan derbiler gol bakımından kısır geçiyor.

Son olarak Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan derbide 1-1 berabere kalan Fenerbahçe ile Galatasaray, gol bakımından istedikleri performansı yakalayamadı. İki takım arasında son 5 sezonda oynanan 10 resmi müsabakada iki takım toplamda 13 kez gol sevinci yaşadı. Rekabette son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 8, Galatasaray ise 5 kez fileleri havalandırdı. Söz konusu süreçteki 10 resmi müsabakanın 9'unda 2'den fazla gol atılmazken, futbolseverler en çok 0-0 ve 1-0'lık skorları gördü.

- Son 4 maç berabere

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son 4 resmi müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Son yıllarda birbirlerine üstünlük kurmakta zorlanan iki ekibin bu sezonki maçları gollü beraberliklerle geçti. Sezonun ilk karşılaşmasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelede rakipler sahadan 2-2'lik skorla ayrılmıştı. Bu karşılaşma, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında son 10 resmi müsabakada 2'den fazla gol atılan tek maç olarak öne çıktı. Rakiplerin bu sezonki ikinci maçı ise Ülker Stadı'nda 1-1'lik sonuçla noktalandı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçen sezon oynanan 2 karşılaşma da berabere biterken, futbolseverler bu maçlarda gol sevinci yaşayamamıştı.

- Son 10 maçta 6 beraberlik

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son 10 karşılaşmanın 6'sı beraberlikle tamamlandı. Taraflardan Fenerbahçe söz konusu süreçte 3 galibiyet alırken, Galatasaray sadece 1 kez kazanabildi.

- En kısır skorlar

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son 10 maçın 6'sında 1'den fazla gol sesi çıkmadı. Bahsi geçen müsabakalarda 3'er kez 0-0 ve 1-0'lık skor alındı. Fenerbahçe, bu süreçte rakibini bir kere sahasında bir kere de deplasmanda olmak üzere 2 kez aynı skorla mağlup etti. Galatasaray ise söz konusu süredeki tek 1-0'lık galibiyetini sahasında aldı. Tarihi derbideki kalan 4 maçta ise 2 kez 1-1'lik sonuçlar oluşurken, 1 kez 2-0, 1 kez de 2-2'lik sonuç yaşandı.

- Son 5 sezondaki derbi karnesi

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın son 5 sezonda karşı karşıya geldiği resmi maçlar, oluşan skorlar ve golleri atan futbolcular şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Skor (FB-GS) Goller
14.04.2019 Ülker Süper Lig 1-1 Henry Onyekuru / Eljif Elmas
02.11.2018 Türk Telekom Süper Lig 2-2 Ryan Donk, Martin Linnes / Mathieu Valbuena, Jailson
17.03.2018 Ülker Süper Lig 0-0 -
22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0-0 -
23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 1-0 Josef de Souza
20.11.2016 Ülker Süper Lig 2-0 Van Persie (2)
26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 0-1 Lukas Podolski
13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0-0 -
25.10.2015 Ülker Süper Lig 1-1 Diego / Olcan Adın
08.03.2015 Ülker Süper Lig 1-0 Dirk Kuyt

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