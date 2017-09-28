Futbolsever tribüne geri döndü! Süper Lig seyircisi...

Süper Lig'de bu sezonun ilk 6 haftasındaki seyirci sayısında yaklaşık yüzde 41'lik artış görülürken, 652 bin 119 taraftar statlarda takımlarına destek verdi.

Süper Lig'de geride kalan 2016-2017 sezonunun ilk 6 haftasında 463 bin 556 taraftar takımları için statlardaki yerini aldı.

2016-2017 sezonun 6. haftasındaki 9 müsabakayı 105 bin 642 taraftar izlerken, bu sezon aynı haftadaki 9 maçta 158 bin 648 taraftar futbol keyfini tribünden yaşadı.

Süper Lig'de geçen sezonki maç başına 8 bin 584 taraftar ortalaması, bu sezonun ilk 6 haftasında 12 bin 76'ya yükseldi.

TFF 1. LİG'DE YÜZDE 13'LÜK ARTIŞ

TFF 1. Lig'de geçen sezona oranla seyirci sayısı yaklaşık yüzde 13 arttı.

Lig karşılaşmalarını geçen sezonun ilk 6 haftasında 127 bin 175 taraftar izlerken, bu oran yeni sezonda 144 bin 319 kişiye yükseldi. Süper Lig ve TFF 1. Lig dikkate alındığında ise seyirci sayısında yaklaşık yüzde 35'lik artış oldu.

KAZANCI: FUTBOLA İLGİ ARTIYOR

Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Süper Lig'deki yaklaşık yüzde 41'lik artışın çeşitli nedenlerinin bulunduğunu söyledi.

Passolig kart sayısının 3 milyon 200 bine ulaştığını vurgulayan Kazancı, "2017-2018 futbol sezonunun ilk 6 haftasını geride bırakırken takımların kadrolarına dahil olan yıldız futbolcular, lige yükselen yeni takımlar, kapılarını ilk kez sporseverlere açan modern stadyumlarla seyir zevki veren futbol, tribünlerdeki seyirci sayısını artırdı." dedi.

"Passolig kart sayılarındaki artıştan futbola olan ilginin arttığını görmekteyiz." ifadesini kullanan Kazancı, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz sezonun ilk 6 haftasında stadyumlarda 463 bin 556 kişi maç izlerken, bu sezonun ilk 6 haftasında toplam 652 bin 119 kişi stadyumlarda maç seyretti. Benzer bir şekilde Süper Lig'in seyirci ortalamasında da bir yükseliş var. İlk 6 haftalık seyirci ortalaması 12 bin 76. Bu ortalama, e-bilet sistemi öncesindeki lig ortalamasını da geçmiş durumda. Bütün bu verilerden yola çıkarak, yüzde 41'lik bu artışın futbolumuzun hem saha içinde, hem de saha dışındaki atmosferine olumlu bir etki sağlayacağını düşünüyorum."

Ceyhun Kazancı, açıklamasında ayrıca ligin ilk haftalarında Beşiktaş, Atiker Konyaspor, Göztepe gibi seyirci potansiyeli yüksek takımların cezalı olduğuna da dikkati çekti. (Habertürk)