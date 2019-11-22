Futbolist'ten FIFA'da sezonun ilk kupası
Esporda Türkiye’nin öncü takımı Futbolist, FIFA’da kendileri adına sezonun ilk kupasını elde etti. FIFA turnuvalarına katılmış en genç Türk olan Agit Katılmış, FUTHEAD Tuesday Night Football Cup’ı (TNF Cup) kazandı.
FIFA’nın popüler modu Ultimate Team’in turnuvası olan FUTHEAD Tuesday Night Football Cup, haftalık olarak gerçekleşiyor.
Maçların canlı şekilde twitch üzerinden yayınlandığı turnuvanın 20 Kasım günü oynanan finalinde rakibi Alex Exraa’yı mağlup eden Agit, 1000 dolar ödülün sahibi oldu ve son şampiyon unvanını Toronto FC ve Red Bull sporcusu Philip Balke’den aldı. Agit, yarı finalde de eMLS şampiyonu Cormac Dooley’e karşı kazandı.
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