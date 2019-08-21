Futbolist'e dev sponsor
Türkiye’nin küresel başarılarıyla da adından söz ettiren espor kulübü Futbolist’in forma sponsoru Puma oldu.
Global spor giyim markası PUMA; spora ve spor kulüplerine verdiği destek ve gerçekleştirdiği yatırımları, Futbolist’le gerçekleştirdiği sponsorluk anlaşması ile yeni çağın spor dallarından biri olarak adlandırılan esporda da sürdürüyor.
Sponsorluk kapsamında sporcular için özel bir forma tasarlayacak olan PUMA, aynı zamanda bu yeni projesiyle Futbolist’in sahip olduğu 40’tan fazla profesyonel sporcunun başarılarıyla yurt dışında tanınmasına da öncülük etmeyi hedefliyor.
2018 senesinde FIFA’da Türkiye Şampiyonluğunun yanında Balkan Şampiyonu da olan, dünya play-offlarına Türkiye’den ilk kez katılmaya hak kazanan Futbolist, 2019 senesinde A1 Gaming League şampiyonluğuna ek olarak FIFA eClub World Cup turnuvasında da Türkiye'yi temsil eden tek takım olarak dünya üçüncüsü oldu.
Futbolist; FIFA Ultimate Team branşında ilk etapta 1 profesyonel sporcuyla çıktığı bu yola şu anda 40’tan fazla sporcusu ile 6 branşta mücadele ediyor.
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