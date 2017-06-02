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Futbolistanbul başlıyor!

İlk kez profesyonel bir FIFA takımının Türkiye’ye geleceği, Sony PlayStation ve Red Bull’un sponsorluğuyla gerçekleşecek olan ülkenin en kapsamlı FIFA turnuvası Futbolistanbul, 3 Haziran Cumartesi günü ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşecek.

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Almanya’nın önde gelen eSpor kurumlarından olan Stark eSports Agency’nin yer alacağı turnuvada 4 Türk 4 yabancı oyuncu birbirleriyle mücadele edecek.

Türkiye ve Almanya’nın önde gelen profesyonel FIFA oyuncularının yarışacağı turnuvanın kazananı 7.500, ikincisi 4.000, üçüncüsü 2.500 ve dördüncüsü ise 1.000 TL’lik ödülün sahibi olacak. İki maçlık eleme usulüyle yapılacak olan turnuvada gol bazında üstünlük kuran bir sonraki tura katılmaya hak kazanacak. 

Çeyrek final, yarı final ve final olmak üzere 3 aşamalık bir çizelgeye sahip olan Futbolistanbul’da tüm maçlarından galip çıkan ekip mutlu sona ulaşacak.

Futbolistanbul başlıyor

Espor dünyasının ünlü isimleri de konuşmacı/yorumcu olarak turnuvada yerini alacak. Red Bull 'dan da canlı yayınlanacak olan turnuvayı Futbolist’in YouTube, Twitch ve Facebook hesaplarından da tüm detaylarıyla takip edebilirsiniz:

 

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