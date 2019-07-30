"Futboldan başarılıyız ama görmüyorlar"
Filenin Sultanları'nın genç yıldızı Ebrar Karakurt'tan sitemkar sözler.
Sadece 3 yıldır profesyonel olmasına rağmen dünya çapında 2 madalya kazandığını belirten 19 yaşındaki milli voleybolcu, “Biz başarılıyız ama insanlar bunu göremiyor. Umarım ileride futbol ve basketboldan daha çok konuşuluruz” dedi.
FIVB Uluslar Ligi’nde 4. olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız’da turnuvanın rüya takımına giren ve en iyi pasör çaprazı seçilen 19 yaşındaki yıldızımız Ebrar Karakurt, 2 Ağustos’ta Çin’de başlayacak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Kıtalararası Elemeleri ile 23 Ağustos-8 Eylül’de Türkiye’nin de ev sahipleri arasında yer aldığı Avrupa Şampiyonası öncesinde Hürriyet’e konuştu. Ebrar’ın açıklamaları şöyle:
· İki organizasyon da çok önemli. Takım olarak varımızı yoğumuzu ortaya koyarsak iki turnuva da güzel sonuçlanır.
· 3 yıldır profesyonelim ve dünya çapında 2 madalyam var. Biz başarılıyız ama insanlar bunu göremiyor. Umarım ileride voleybolu, basketbol ve futboldan daha çok konuşuruz
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