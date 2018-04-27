Futbolda zorlu haftanın programı belli oldu! İşte program...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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aa-spor
27.04.2018 - 09:44, Son Güncelleme:

Futbolda zorlu haftanın programı belli oldu! İşte program...

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Futbolda zorlu haftanın programı belli oldu! İşte program...

Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 31. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 33. hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

- Spor Toto Süper Lig

Bugün:
20.00 Göztepe-Kardemir Karabükspor (Bornova)
Yarın:
13.30 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
13.30 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)
19.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

29 Nisan Pazar:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Yeni Malatya)
16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir (Osmanlı)
19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)

30 Nisan Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

- Spor Toto 1. Lig

Yarın:
15.30 Denizlispor-Gaziantepspor (Denizli Atatürk)
15.30 Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok (Gaziantep)
15.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Kazım Karabekir)
15.30 Adana Demirspor-Altınordu (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
15.30 İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
15.30 Eskişehirspor-Boluspor (Yeni Eskişehir)
15.30 Akın Çorap Giresunspor-Samsunspor (Giresun Atatürk)
15.30 Ümraniyespor-Çaykur Rizespor (Ümraniye Belediye)
15.30 Grandmedical Manisaspor-MKE Ankaragücü (Manisa 19 Mayıs)

- TFF 2. Lig

Kırmızı Grup
29 Nisan Pazar:
15.30 Kocaeli Birlikspor-Tuzlaspor (Kocaeli Alparslan Türkeş)
15.30 Sancaktepe Belediyespor-Tokatspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
15.30 Kastamonuspor 1966-Bucaspor (Gazi)
15.30 Afjet Afyonspor-Keçiörengücü (Zafer)
15.30 Etimesgut Belediyespor-Menemen Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.30 Eyüpspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Esenler)
15.30 Sarıyer-Sivas Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)
15.30 İnegölspor-Mersin İdmanyurdu (İnegöl İlçe)
15.30 Amed Sportif Faaliyetler-Hatayspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

Beyaz Grup
29 Nisan Pazar:
15.30 Karşıyaka-Fethiyespor (İzmir Atatürk)
15.30 Pendikspor-Altay (Pendik)
15.30 Kahramanmaraşspor-Niğde Belediyespor (Kahramanmaraş 12 Şubat)
15.30 Zonguldak Kömürspor-Şanlıurfaspor (Karaelmas Kemal Köksal)
15.30 Silivrispor-Sakaryaspor (Silivri)
15.30 Bandırmaspor-SBS İnşaat Kırklarelispor (Bandırma 17 Eylül)
15.30 BUGSAŞ Spor-Konya Anadolu Selçukspor (Ankara OSTİM)
15.30 Hacettepe-Ottocool Karagümrük (Ankara 19 Mayıs)
15.30 Gümüşhanespor-Nazilli Belediyespor (Gümüşhane Yenişehir)

- TFF 3. Lig

1. Grup
29 Nisan Pazar:
15.30 Erbaaspor-Erzin Belediyespor (Erbaa İlçe)
15.30 Bergama Belediyespor-Yomraspor (Bergama 14 Eylül)
15.30 Batman Petrolspor-12 Bingölspor (Batman 16 Mayıs)
15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Çatalcaspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
15.30 Yeni Altındağ Belediyespor-Çanakkale Dardanel (Aktepe)
15.30 Ofspor-Düzcespor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)
15.30 Halide Edip Adıvarspor-Orhangazi Belediyespor (Vefa)
15.30 Bayburt Grup Özel İdare-Kemerspor 2003 (Bayburt Genç Osman)
15.30 Kozan Belediyespor-Bayrampaşa (İsmet Atlı)

2. Grup
29 Nisan Pazar:
15.30 Yeşil Bursa-Tire 1922 (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
15.30 Yeni Orduspor-Darıca Gençlerbirliği (Ordu 19 Eylül)
15.30 Pazarspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Pazar İlçe)
15.30 Ergene Velimeşespor-Ankara Demirspor (General Basri Saran)
15.30 1461 Trabzon-Turgutluspor (Ahmet Suat Özyazıcı)
15.30 Kırıkhanspor-Diyarbekirspor (Kırıkhan İlçe)
15.30 Anadolu Bağcılarspor-Gölcükspor (Bağcılar Mahmutbey)
15.30 Anagold 24 Erzincanspor-Erokspor (Erzincan 13 Şubat)
15.30 Muğlaspor-Kayseri Erciyesspor (Muğla Atatürk)

3. Grup
29 Nisan Pazar:
15.30 Arsinspor-Sultanbeyli Belediyespor (Arsin İlçe)
15.30 Payasspor-Karacabey Birlikspor (Payas İlçe)
15.30 Cizrespor-Osmaniyespor (Cizre İlçe)
15.30 Elaziz Belediyespor-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Elazığ Atatürk)
15.30 Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Tekirdağspor (Şanlıurfa GAP)
15.30 Aydınspor 1923-UTAŞ Uşakspor (Adnan Menderes)
15.30 Tarsus İdmanyurdu-Ankara Adliyespor (Tarsus İlçe)
15.30 Kocaelispor-Büyükçekmece Tepecikspor (İzmit İsmetpaşa)
15.30 Çorum Belediyespor-Kızılcabölükspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

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