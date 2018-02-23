Futbolda zorlu haftanın programı belli oldu! Derbi...
Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 23. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 24. hafta maçları yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
SPOR TOTO SÜPER LİG
Bugün:
20.00 Galatasaray-Bursaspor (Türk Telekom)
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Atiker Konyaspor (Spor Toto Akhisar)
Yarın:
16.00 Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)
25 Şubat Pazar:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Kardemir Karabükspor (Yeni Malatya)
13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor (Osmanlı)
16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Bornova)
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)
26 Şubat Pazartesi:
20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
SPOR TOTO 1. LİG
Yarın:
15.30 MKE Ankaragücü-Gaziantepspor (Ankara 19 Mayıs)
15.30 Balıkesirspor Baltok-Samsunspor (Balıkesir Atatürk)
25 Şubat Pazar:
13.00 Grandmedical Manisaspor-Eskişehirspor (Manisa 19 Mayıs)
13.00 Ümraniyespor-Akın Çorap Giresunspor (Ümraniye Belediyesi)
15.30 Çaykur Rizespor-Tetiş Yapı Elazığspor (Çaykur Didi)
15.30 Gazişehir Gaziantep-Denizlispor (Gaziantep)
18.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
26 Şubat Pazartesi:
18.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
18.00 Altınordu-Boluspor (Bornova)
- TFF 2. LİG
Kırmızı Grup
Yarın:
13.30 Hatayspor-Tuzlaspor (Antakya Atatürk)
13.30 İnegölspor-Sarıyer (İnegöl İlçe)
13.30 Sancaktepe Belediyespor-Kocaeli Birlikspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
25 Şubat Pazar:
13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Eyüpspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
13.30 Mersin İdmanyurdu-Bucaspor (Mersin)
13.30 Afjet Afyonspor-Etimesgut Belediyespor (Zafer)
13.30 Kastamonuspor 1966-Menemen Belediyespor (Gazi)
13.30 Keçiörengücü-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Ankara Aktepe)
13.30 Tokatspor-Sivas Belediyespor (Tokat Gaziosmanpaşa)
BEYAZ GRUP
25 Şubat Pazar:
13.00 Kahramanmaraşspor-Sakaryaspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)
13.00 Gümüşhanespor-Bandırmaspor (Gümüşhane Yenişehir)
13.30 Ottocool Karagümrük-Niğde Belediyespor (Vefa)
13.30 Altay-Konya Anadolu Selçukspor (İzmir Atatürk)
13.30 Pendikspor-Karşıyaka (Pendik)
13.30 Zonguldak Kömürspor-Silivrispor (Karaelmas Kemal Köksal)
13.30 Nazilli Belediyespor-Fethiyespor (Nazilli)
26 Şubat Pazartesi:
13.00 Şanlıurfaspor-SBS İnşaat Kırklarelispor (Şanlıurfa GAP)
13.30 Hacettepe-BUGSAŞ Spor (Ankara 19 Mayıs)
- TFF 3. LİG
1. Grup
Yarın:
13.30 Bayrampaşa-Erzin Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
13.30 Bergama Belediyespor-Erbaaspor (Bergama 14 Eylül)
25 Şubat Pazar:
13.30 Kozan Belediyespor-Ofspor (İsmet Atlı)
13.30 Kemerspor 2003-12 Bingölspor (Dr. Fehmi Öncel)
13.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Yeni Altındağ Belediyespor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
13.30 Bayburt Grup Özel İdare-Halide Edip Adıvarspor (Bayburt Genç Osman)
13.30 Batman Petrolspor-Çanakkale Dardanel (Batman 16 Mayıs)
13.30 Çatalcaspor-Düzcespor (Ziya Altınoğlu)
13.30 Yomraspor-Orhangazi Belediyespor (Yomra İlçe)
2. Grup
Yarın:
13.30 Ankara Demirspor-Diyarbekirspor (TCDD Ankara Demirspor)
13.30 Erokspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Olimpiyat)
25 Şubat Pazar:
13.00 Yeni Orduspor-Yeşil Bursa (Ordu 19 Eylül)
13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Anadolu Bağcılarspor (Erzincan 13 Şubat)
13.00 Pazarspor-Turgutluspor (Pazar İlçe)
13.30 Ergene Velimeşespor-1461 Trabzon (General Basri Saran)
13.30 Kayseri Erciyesspor-Tire 1922 (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi)
13.30 Muğlaspor-Kırıkhanspor (Muğla Atatürk)
13.30 Darıca Gençlerbirliği-Gölcükspor (Darıca İlçe)
3. Grup
Yarın:
13.00 Baysal İnşaat Düzyurtspor-UTAŞ Uşakspor (Ahmet Suat Özyazıcı)
13.30 Kocaelispor-Tarsus İdmanyurdu (İzmit İsmetpaşa)
13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Osmaniyespor (Tepecik Şenol Güneş)
25 Şubat Pazar:
13.00 Cizrespor-Tekirdağspor (Cizre İlçe)
13.00 Elaziz Belediyespor-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor (Elazığ Atatürk)
13.30 Kızılcabölükspor-Sultanbeyli Belediyespor (Kızılcabölük Semt Sahası)
13.30 Karacabey Birlikspor-Ankara Adliyespor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)
13.30 Payasspor-Arsinspor (Payas İlçe)
13.30 Çorum Belediyespor-Aydınspor 1923 (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)
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