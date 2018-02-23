Futbolda zorlu haftanın programı belli oldu! Derbi...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol Futbolda zorlu haftanın programı belli oldu! Derbi...
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Sıradaki Haber:Kasımpaşa, Kayseri deplasmanında!

Futbol
aa-spor
23.02.2018 - 09:54, Son Güncelleme:

Futbolda zorlu haftanın programı belli oldu! Derbi...

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Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 23. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 24. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

SPOR TOTO SÜPER LİG

Bugün:
20.00 Galatasaray-Bursaspor (Türk Telekom)
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Atiker Konyaspor (Spor Toto Akhisar)
Yarın:
16.00 Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)
25 Şubat Pazar:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Kardemir Karabükspor (Yeni Malatya)
13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor (Osmanlı)
16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Bornova)
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)
26 Şubat Pazartesi:
20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

SPOR TOTO 1. LİG

Yarın:
15.30 MKE Ankaragücü-Gaziantepspor (Ankara 19 Mayıs)
15.30 Balıkesirspor Baltok-Samsunspor (Balıkesir Atatürk)
25 Şubat Pazar:
13.00 Grandmedical Manisaspor-Eskişehirspor (Manisa 19 Mayıs)
13.00 Ümraniyespor-Akın Çorap Giresunspor (Ümraniye Belediyesi)
15.30 Çaykur Rizespor-Tetiş Yapı Elazığspor (Çaykur Didi)
15.30 Gazişehir Gaziantep-Denizlispor (Gaziantep)
18.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
26 Şubat Pazartesi:
18.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
18.00 Altınordu-Boluspor (Bornova)

- TFF 2. LİG

Kırmızı Grup
Yarın:
13.30 Hatayspor-Tuzlaspor (Antakya Atatürk)
13.30 İnegölspor-Sarıyer (İnegöl İlçe)
13.30 Sancaktepe Belediyespor-Kocaeli Birlikspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
25 Şubat Pazar:
13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Eyüpspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
13.30 Mersin İdmanyurdu-Bucaspor (Mersin)
13.30 Afjet Afyonspor-Etimesgut Belediyespor (Zafer)
13.30 Kastamonuspor 1966-Menemen Belediyespor (Gazi)
13.30 Keçiörengücü-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Ankara Aktepe)
13.30 Tokatspor-Sivas Belediyespor (Tokat Gaziosmanpaşa)

BEYAZ GRUP

25 Şubat Pazar:
13.00 Kahramanmaraşspor-Sakaryaspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)
13.00 Gümüşhanespor-Bandırmaspor (Gümüşhane Yenişehir)
13.30 Ottocool Karagümrük-Niğde Belediyespor (Vefa)
13.30 Altay-Konya Anadolu Selçukspor (İzmir Atatürk)
13.30 Pendikspor-Karşıyaka (Pendik)
13.30 Zonguldak Kömürspor-Silivrispor (Karaelmas Kemal Köksal)
13.30 Nazilli Belediyespor-Fethiyespor (Nazilli)
26 Şubat Pazartesi:
13.00 Şanlıurfaspor-SBS İnşaat Kırklarelispor (Şanlıurfa GAP)
13.30 Hacettepe-BUGSAŞ Spor (Ankara 19 Mayıs)

- TFF 3. LİG

1. Grup

Yarın:
13.30 Bayrampaşa-Erzin Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
13.30 Bergama Belediyespor-Erbaaspor (Bergama 14 Eylül)
25 Şubat Pazar:
13.30 Kozan Belediyespor-Ofspor (İsmet Atlı)
13.30 Kemerspor 2003-12 Bingölspor (Dr. Fehmi Öncel)
13.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Yeni Altındağ Belediyespor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
13.30 Bayburt Grup Özel İdare-Halide Edip Adıvarspor (Bayburt Genç Osman)
13.30 Batman Petrolspor-Çanakkale Dardanel (Batman 16 Mayıs)
13.30 Çatalcaspor-Düzcespor (Ziya Altınoğlu)
13.30 Yomraspor-Orhangazi Belediyespor (Yomra İlçe)

2. Grup

Yarın:
13.30 Ankara Demirspor-Diyarbekirspor (TCDD Ankara Demirspor)
13.30 Erokspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Olimpiyat)
25 Şubat Pazar:
13.00 Yeni Orduspor-Yeşil Bursa (Ordu 19 Eylül)
13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Anadolu Bağcılarspor (Erzincan 13 Şubat)
13.00 Pazarspor-Turgutluspor (Pazar İlçe)
13.30 Ergene Velimeşespor-1461 Trabzon (General Basri Saran)
13.30 Kayseri Erciyesspor-Tire 1922 (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi)
13.30 Muğlaspor-Kırıkhanspor (Muğla Atatürk)
13.30 Darıca Gençlerbirliği-Gölcükspor (Darıca İlçe)

3. Grup

Yarın:
13.00 Baysal İnşaat Düzyurtspor-UTAŞ Uşakspor (Ahmet Suat Özyazıcı)
13.30 Kocaelispor-Tarsus İdmanyurdu (İzmit İsmetpaşa)
13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Osmaniyespor (Tepecik Şenol Güneş)
25 Şubat Pazar:
13.00 Cizrespor-Tekirdağspor (Cizre İlçe)
13.00 Elaziz Belediyespor-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor (Elazığ Atatürk)
13.30 Kızılcabölükspor-Sultanbeyli Belediyespor (Kızılcabölük Semt Sahası)
13.30 Karacabey Birlikspor-Ankara Adliyespor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)
13.30 Payasspor-Arsinspor (Payas İlçe)
13.30 Çorum Belediyespor-Aydınspor 1923 (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

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