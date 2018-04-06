Futbolda zorlu haftanın programı belli oldu!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
aa-spor
06.04.2018 - 09:12, Son Güncelleme:

Futbolda zorlu haftanın programı belli oldu!

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Futbolda zorlu haftanın programı belli oldu!

Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 28. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 30. hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

SPOR TOTO SÜPER LİG

Bugün:
20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
Yarın:
13.30 Kardemir Karabükspor-Antalyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Trabzonspor-Kayserispor (Medical Park)
19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)
8 Nisan Pazar:
13.30 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Bursaspor-Kasımpaşa (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor (Ülker)
9 Nisan Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Ankara 19 Mayıs)

SPOR TOTO 1. LİG

Yarın:
13.00 Gaziantepspor-Adanaspor (Gaziantep)
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gazişehir Gaziantep (Erzurum Kazım Karabekir)
15.00 Adana Demirspor-Grandmedical Manisaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
15.00 MKE Ankaragücü-Akın Çorap Giresunspor (Ankara 19 Mayıs)
8 Nisan Pazar:
13.00 Çaykur Rizespor-Eskişehirspor (Çaykur Didi)
13.00 Boluspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Bolu Atatürk)
15.30 Samsunspor-İstanbulspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
18.00 Altınordu-Ümraniyespor (Bornova)
9 Nisan Pazartesi:
18.00 Balıkesirspor Baltok-Denizlispor (Balıkesir Atatürk)

SPOR TOTO 2. LİG

Kırmızı Grup
Yarın:
15.00 Hatayspor-Sarıyer (Antakya Atatürk)
15.00 Keçiörengücü-İnegölspor (Aktepe)
8 Nisan Pazar:
15.00 Mersin İdmanyurdu-Eyüpspor (Mersin)
15.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Bucaspor (Bodrum İlçe)
15.00 Sivas Belediyespor-Etimesgut Belediyespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
15.00 Tokatspor-Kocaeli Birlikspor (Tokat Gaziosmanpaşa)
15.00 Tuzlaspor-Menemen Belediyespor (Tuzla Belediye)
15.00 Afjet Afyonspor-Amed Sportif Faaliyetler (Zafer)
15.00 Kastamonuspor 1966-Sancaktepe Belediyespor (Gazi)

Beyaz Grup
Yarın:
19.00 Fethiyespor-Sakaryaspor (Fethiye İlçe)
8 Nisan Pazar:
15.00 Zonguldak Kömürspor-Gümüşhanespor (Karaelmas Kemal Köksal)
15.00 Kahramanmaraşspor-Pendikspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)
15.00 Şanlıurfaspor-Hacettepe (Şanlıurfa GAP)
15.00 Ottocool Karagümrük-Bandırmaspor (Vefa)
15.00 SBS İnşaat Kırklarelispor-Niğde Belediyespor (Kırklareli Atatürk)
15.00 Konya Anadolu Selçukspor-Silivrispor (Konya Büyükşehir Belediye Atatürk)
15.00 Nazilli Belediyespor-BUGSAŞ Spor (Nazilli İlçe)
15.00 Altay-Karşıyaka (İzmir Atatürk)

SPOR TOTO 3. LİG

1. Grup
Yarın:
15.00 Bayrampaşa-Halide Edip Adıvarspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15.00 Yomraspor-Erbaaspor (Yomra İlçe)
15.00 Çatalcaspor-Bayburt Grup Özel İdare (Ziya Altınoğlu)
8 Nisan Pazar:
15.00 Kemerspor 2003-Ofspor (Dr. Fehmi Öncel)
15.00 Düzcespor-12 Bingölspor (Düzce 18 Temmuz)
15.00 Orhangazi Belediyespor-Yeni Altındağ Belediyespor (Orhangazi İlçe)
15.00 Erzin Belediyespor-Çanakkale Dardanel (Erzin İlçe)
15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Kozan Belediyespor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
15.00 Batman Petrolspor-Bergama Belediyespor (Batman 16 Mayıs)

2. Grup
Yarın:
15.00 Darıca Gençlerbirliği-Yeşil Bursa (Darıca İlçe)
15.00 Tire 1922-Turgutluspor (Tire)
15.00 Ankara Demirspor-Anagold 24 Erzincanspor (TCDD Ankara Demirspor)
15.00 Erokspor-Kırıkhanspor (Atatürk Olimpiyat)
8 Nisan Pazar:
15.00 Diyarbekirspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
15.00 Gölcükspor-1461 Trabzon (Gölcük)
15.00 Kayseri Erciyesspor-Anadolu Bağcılarspor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi)
15.00 Ergene Velimeşespor-Muğlaspor (General Basri Saran)
15.00 Pazarspor-Yeni Orduspor (Pazar İlçe)

3. Grup
Yarın:
15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Tekirdağspor (Sultanbeyli Gölet)
8 Nisan Pazar:
15.00 Elaziz Belediyespor-Çorum Belediyespor (Elazığ Atatürk)
15.00 Cizrespor-Payasspor (Cizre İlçe)
15.00 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Kocaelispor (Ahmet Suat Özyazıcı)
15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Aydınspor 1923 (Tepecik Şenol Güneş)
15.00 UTAŞ Uşakspor-Osmaniyespor (Uşak 1 Eylül)
15.00 Ankara Adliyespor-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor (Ankara
OSTİM)
15.00 Kızılcabölükspor-Tarsus İdmanyurdu (Denizli Atatürk)
15.00 Karacabey Birlikspor-Arsinspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

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