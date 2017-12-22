« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Futbolda zorlu haftanın programı belli oldu!

Futbolda zorlu haftanın programı belli oldu!

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısı 17. hafta maçlarıyla tamamlanacak.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısının son haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
Bugün:
20.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
Yarın:
14.00 Bursaspor-Gençlerbirliği (Bursa Büyükşehir Belediye)
16.30 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Yeni 4 Eylül)
19.30 Atiker Konyaspor-Fenerbahçe (Konya Büyükşehir Belediye)
24 Aralık Pazar:
14.00 Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
14.00 Kardemir Karabükspor-Trabzonspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19.30 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)
25 Aralık Pazartesi:
20.00 Osmanlıspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Osmanlı)

 

TFF 1. LİG

Bugün:
18.00 Akın Çorap Giresunspor-Gaziantepspor (Giresun Atatürk)
Yarın:
13.00 İstanbulspor-Elazığspor (Atatürk Olimpiyat)
13.00 Gazişehir Gaziantep-Çaykur Rizespor (Gaziantep)
15.30 Eskişehirspor-Adanaspor (Yeni Eskişehir)
15.30 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
24 Aralık Pazar:
13.00 Ümraniyespor-Samsunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu (Erzurum Kazım Karabekir)
15.30 Denizlispor-Boluspor (Denizli Atatürk)
18.00 Grandmedical Manisaspor-Balıkesirspor Baltok (Manisa 19 Mayıs)

Haftanın ProgramıAnadolu Kulüpleri

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ