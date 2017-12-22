Futbolda zorlu haftanın programı belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısının son haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
Bugün:
20.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
Yarın:
14.00 Bursaspor-Gençlerbirliği (Bursa Büyükşehir Belediye)
16.30 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Yeni 4 Eylül)
19.30 Atiker Konyaspor-Fenerbahçe (Konya Büyükşehir Belediye)
24 Aralık Pazar:
14.00 Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
14.00 Kardemir Karabükspor-Trabzonspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19.30 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)
25 Aralık Pazartesi:
20.00 Osmanlıspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Osmanlı)
TFF 1. LİG
Bugün:
18.00 Akın Çorap Giresunspor-Gaziantepspor (Giresun Atatürk)
Yarın:
13.00 İstanbulspor-Elazığspor (Atatürk Olimpiyat)
13.00 Gazişehir Gaziantep-Çaykur Rizespor (Gaziantep)
15.30 Eskişehirspor-Adanaspor (Yeni Eskişehir)
15.30 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
24 Aralık Pazar:
13.00 Ümraniyespor-Samsunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu (Erzurum Kazım Karabekir)
15.30 Denizlispor-Boluspor (Denizli Atatürk)
18.00 Grandmedical Manisaspor-Balıkesirspor Baltok (Manisa 19 Mayıs)