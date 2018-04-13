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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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aa-spor
13.04.2018 - 09:13, Son Güncelleme:

Futbolda zorlu haftanın programı açıklandı!

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Futbolda zorlu haftanın programı açıklandı!

Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 29. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 31. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

SPOR TOTO SÜPER LİG

Bugün:
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş (Spor Toto Akhisar)
Yarın:
13.30 Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Yeni 4 Eylül)
15 Nisan Pazar:
13.30 Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Antalyaspor-Atiker Konyaspor (Antalya)
16.00 Göztepe-Bursaspor (Bornova)
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)
16 Nisan Pazartesi:
20.00 Osmanlıspor-Trabzonspor (Osmanlı)

En Çok Oynanan Bahis
  • 151Galatasaray - İst. Başakşehir
    3
    MS1
    1,60
    10333kez oynandı
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SPOR TOTO 1. LİG

Bugün:
18.00 İstanbulspor-Gaziantepspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Yarın:
13.00 Denizlispor-Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk)
15.00 Ümraniyespor-MKE Ankaragücü (Ümraniye Belediyesi)
15.00 Gazişehir Gaziantep-Altınordu (Gaziantep)
15 Nisan Pazar:
13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Adana Demirspor (Elazığ Atatürk)
13.00 Eskişehirspor-Samsunspor (Yeni Eskişehir)
15.30 Grandmedical Manisaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Manisa 19 Mayıs)
18.00 Akın Çorap Giresunspor-Balıkesirspor Baltok (Giresun Atatürk)
16 Nisan Pazartesi:
18.00 Adanaspor-Boluspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

TFF 2. LİG

Kırmızı Grup
Yarın:
15.00 Kocaeli Birlikspor-Mersin İdmanyurdu (Kocaeli Alparslan Türkeş)
15.00 Sarıyer-Tokatspor (Yusuf Ziya Öniş)
15 Nisan Pazar:
13.30 Eyüpspor-Sivas Belediyespor (Esenler)
15.00 İnegölspor-Hatayspor (İnegöl İlçe)
15.00 Menemen Belediyespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Menemen İlçe)
15.00 Etimesgut Belediyespor-Tuzlaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Amed Sportif Faaliyetler-Kastamonuspor 1966 (Seyrantepe Spor Kompleksi)
15.00 Sancaktepe Belediyespor-Keçiörengücü (Sancaktepe 15 Temmuz)
15.00 Bucaspor-Afjet Afyonspor (Yeni Buca)

Beyaz Grup
Yarın:
15.00 Silivrispor-Fethiyespor (Silivri)
15.00 Pendikspor-Şanlıurfaspor (Pendik)
15.00 Karşıyaka-Ottocool Karagümrük (İzmir Atatürk)
15.00 BUGSAŞ Spor-Altay (Ankara OSTİM)
15 Nisan Pazar:
15.00 Hacettepe-Nazilli Belediyespor (Ankara 19 Mayıs)
15.00 Niğde Belediyespor-Zonguldak Kömürspor (Niğde 5 Şubat)
15.00 Bandırmaspor-Konya Anadolu Selçukspor (Bandırma 17 Eylül)
15.00 Gümüşhanespor-Kahramanmaraşspor (Gümüşhane Yenişehir)
19.00 Sakaryaspor-SBS İnşaat Kırklarelispor (Yeni Sakarya Atatürk)

TFF 3. LİG

1. Grup
Yarın:
15.00 Bergama Belediyespor-Çatalcaspor (Bergama 14 Eylül)
15.00 Yeni Altındağ Belediyespor-Erzin Belediyespor (Aktepe)
15 Nisan Pazar:
15.00 Kozan Belediyespor-Batman Petrolspor (İsmet Atlı)
15.00 Çanakkale Dardanel-Düzcespor (Çanakkale 18 Mart)
15.00 12 Bingölspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Bingöl)
15.00 Ofspor-Orhangazi Belediyespor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)
15.00 Erbaaspor-Kemerspor 2003 (Erbaa İlçe)
15.00 Halide Edip Adıvarspor-Yomraspor (Vefa)
15.00 Bayburt Grup Özel İdare-Bayrampaşa (Bayburt Genç Osman)

2. Grup
Yarın:
15.00 Yeşil Bursa-Erokspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
15.00 Anadolu Bağcılarspor-Darıca Gençlerbirliği (Bağcılar Mahmutbey)
15 Nisan Pazar:
15.00 Anagold 24 Erzincanspor-Kayseri Erciyesspor (Erzincan 13 Şubat)
15.00 Turgutluspor-Diyarbekirspor (Turgutlu 7 Eylül)
15.00 1461 Trabzon-Tire 1922 (Ahmet Suat Özyazıcı)
15.00 Muğlaspor-Pazarspor (Muğla Atatürk)
15.00 Yeni Orduspor-Ankara Demirspor (Ordu 19 Eylül)
15.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Ergene Velimeşespor (Van Atatürk)
15.00 Kırıkhanspor-Gölcükspor (Kırıkhan İlçe)

3. Grup
Yarın:
15.00 Payasspor-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Payas İlçe)
15.00 Arsinspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Arsin İlçe)
15 Nisan Pazar:
15.00 Tarsus İdmanyurdu-Karacabey Birlikspor (Tarsus İlçe)
15.00 Kocaelispor-Kızılcabölükspor (İzmit İsmetpaşa)
15.00 Çorum Belediyespor-Cizrespor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)
15.00 Osmaniyespor-Elaziz Belediyespor (Osmaniye 7 Ocak)
15.00 Aydınspor 1923-Ankara Adliyespor (Adnan Menderes)
15.00 Tekirdağspor-UTAŞ Uşakspor (Namık Kemal)
16 Nisan Pazartesi:
12.00 Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor (Şanlıurfa GAP)

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